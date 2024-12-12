الامارات | «دبي للتسوق» يقدم الفرصة الأخيرة.. رسائلكم الشخصية تضيء سماء المدينة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم مهرجان دبي للتسوق الفرصة الأخيرة لسكان دبي وزوارها لإرسال رسائلهم الشخصية ومشاهدتها وهي تضيء سماء المدينة، خلال عروض طائرات «الدرون» في الدورة الـ30 للمهرجان، غداً ولمدة أسبوع كامل.

وأتاح المهرجان للجميع في مختلف أنحاء المدينة فرصة إرسال رسائلهم حتى أمس، عبر صفحة المهرجان على «إنستغرام»، أو عن طريق مسح رمز QR خاص يظهر خلال عروض طائرات «الدرون»، التي تقدمها شركة الإمارات للبترول مرتين يومياً في جزيرة «بلوواترز» و«ذا بيتش» مقابل «جميرا بيتش ريزيدنس».

وسيُحول المهرجان سماء المدينة إلى لوحة فنية لأضخم عروض لطائرات «الدرون» في تاريخه، بمشاركة مجموعة مكونة من أكثر من 1000 طائرة «درون» تضيء السماء يومياً، في تمام الثامنة والعاشرة مساءً، وأصبحت هذه التجربة المدهشة واحدة من الفعاليات التي لا يمكن تفويتها، إذ تحكي قصصاً ساحرة عن إرث دبي ورؤيتها الجريئة للمستقبل.

وشكلت هذه الرسائل فرصة للجميع في المدينة لترك بصمتهم خلال هذا الاحتفال، ومشاهدتها تنبض بالحياة في عرض استثنائي في سماء دبي.

وإضافة إلى تجربة رؤية المشاهدين رسائلهم الشخصية تتحول إلى واقع ينبض بالحياة، سيطلق مهرجان دبي للتسوق للمرة الأولى في تاريخه عروض الألعاب النارية بطائرات «الدرون» في عرض خاص مرتين مساء غد.

وستدمج 150 طائرة «درون» بين تقنيات الألعاب النارية المبتكرة وتكنولوجيا «الدرون» المتطورة، وترافقها عروض مبهرة للقفز المظلي وختام رائع بالألعاب النارية.

1000 طائرة «درون» تضيء السماء يومياً في تمام الثامنة والعاشرة مساءً.