الامارات | متعة دبي.. في كل بقعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زوّار يستمتعون في كل بقعة بدبي، سواء خلال جلسة هادئة تبعث على الاسترخاء على ضفاف الخور، أو بين مياهه، برحلة بحرية يطلون فيها على معالم متفردة، وأبراج تلامس السحاب، ومبانٍ أيقونية، ويلتقطون صوراً لا تُنسى لهذه الوجهة الرائعة «دبي هاربر كريك»، حيث يتوافد الزوار للاستمتاع بالأجواء الشتوية، ورؤية لمسات الإبداع التي تزيّن كل مكان، والمجسمات الفنية التي تحاول اختصار حكاية مدينة لا تشبه سواها.