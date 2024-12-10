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الامارات | متعة دبي.. في كل بقعة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زوّار يستمتعون في كل بقعة بدبي، سواء خلال جلسة هادئة تبعث على الاسترخاء على ضفاف الخور، أو بين مياهه، برحلة بحرية يطلون فيها على معالم متفردة، وأبراج تلامس السحاب، ومبانٍ أيقونية، ويلتقطون صوراً لا تُنسى لهذه الوجهة الرائعة «دبي هاربر كريك»، حيث يتوافد الزوار للاستمتاع بالأجواء الشتوية، ورؤية لمسات الإبداع التي تزيّن كل مكان، والمجسمات الفنية التي تحاول اختصار حكاية مدينة لا تشبه سواها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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