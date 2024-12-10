الامارات | توب 5 أفلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - 1 «موانا 2»

تصدر «موانا 2»، وهو أحدث فيلم رسوم متحركة من إنتاج شركة ديزني، شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، وفق تقديرات شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة. وحقق فيلم الرسوم المتحركة الذي يأخذ المشاهدين في رحلة مع «موانا» الشابة في مهمة حاسمة عبر المحيط الهادئ، إيرادات بلغت 52 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية منذ طرحه، لتتجاوز إيراداته الإجمالية 300 مليون دولار.

52 مليون دولار

2 «ويكد»

احتفظ الفيلم المقتبس عن مسرحية برودواي الموسيقية الشهيرة «ويكد»، والذي يغوص في عالم «ذي ويزرد أوف أوز»، بالمركز الثاني، محققاً إيرادات ناهزت 34.9 مليون دولار، مع تجاوز عائداته الإجمالية منذ صدوره 320 مليون دولار.

34.9 مليون دولار

3 «غلادييتر 2»

في المركز الثالث، حلّ «غلادييتر 2»، الفيلم الروائي الطويل الجديد للمخرج ريدلي سكوت، والذي يعيد أجواء الكولوسيوم في روما القديمة بعد 24 عاماً من الجزء الأول للفيلم الملحمي الشهير. وحقق الفيلم ما يقرب من 12.5 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي.

12.5 مليون دولار

4 «ريد وان»

ظل فيلم «ريد وان»، الذي تدور قصته حول عملية خطف تستهدف «سانتا كلوز»، مع كريس إيفانز ولوسي ليو ودواين جونسون، في المركز الرابع بإيرادات بلغت سبعة ملايين دولار.

7 ملايين دولار

5 «بوشبا 2»

في المرتبة الخامسة من شباك التذاكر في أميركا الشمالية، حصد فيلم الحركة الهندي «بوشبا 2- ذي رول» خمسة ملايين دولار.

5 ملايين دولار