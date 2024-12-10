الامارات | متحف عجمان.. شاهد على عراقة التراث الإماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتداخل في العديد من مناطق دولة الإمارات مظاهر التنمية الحديثة مع المواقع التاريخية والأثرية، في مشهد يعكس التمسك بهوية تلك المعالم الأثرية والاهتمام الرسمي بها، ويبرز متحف عجمان كأحد تلك الأمثلة الحية، إذ يشكل موقع المتحف في منطقة الحي التراثي نقطة جذب سياحي بارزة تتوسط مظاهر التنمية الحضرية.

بني متحف عجمان في أواخر القرن الـ18، وأعيد ترميمه وبناء أجزائه في الفترة من 1803 إلى 1838 إبان حكم الشيخ راشد بن حميد الأول، ليصبح مقراً للأسرة الحاكمة حتى مارس من عام 1970 عندما حول إلى مقر للشرطة حتى عام 1979.

وافتتح المتحف بشكله الحالي في 20 مايو 1991، على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبحضور صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، كأول متحف رسمي في الإمارة، وشكل هذا الحدث المهم باكورة لتأسيس حي عجمان التراثي، الذي تحول بعد أكثر من ثلاثة عقود إلى إحدى أهم الوجهات السياحية والتراثية في الدولة.

وأعاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، افتتاح متحف عجمان التراثي في 25 أبريل 2022، بحلّته الجديدة، إذ أدخلت إليه تقنيات حديثة للصوت والصورة وطريقة العرض، واعتُمد للمتحف شعار خاص يجسّد هويته الجديدة.

وتشير إحصاءات دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى استقطاب المتحف خلال العام الماضي فقط أكثر من 26573 زائراً من مختلف الجنسيات.

ويعرض المتحف مجموعة من الآثار المكتشفة في المنطقة، إضافة إلى نماذج من الصناعات التقليدية، والتحف، والمقتنيات، ومجموعات من الصور التي تسرد أساليب الحياة في الماضي، بهدف تعريف الزوار بالتراث الإماراتي في مرحلة ما قبل النفط.

ويحتوي المتحف بعد تجديده على 26 قسماً، منها غرفة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي التي قضى فيها سنوات طويلة من طفولته وشبابه، وقسم السوق الشعبي، والطب التقليدي والتداوي بالأعشاب، والمطبخ القديم، وغرفة المعيشة، بجانب قسم متخصص بصيد السمك والغوص على اللؤلؤ، والزراعة، وحياة البداوة، إضافة إلى قسم المخطوطات التي تعود إلى قرون مضت.

تطبيق ذكي

أطلقت دائرة التنمية السياحية في عجمان تطبيقاً ذكياً لمتحف عجمان للترويج لهذا الصرح التاريخي ولمعالمه، إذ زود بتقنيات حديثة كالدليل الصوتي، ودليل جولة سياحية في المتحف، وخريطة تفاعلية تعمل وفقاً لمستشعر الموقع للتعرّف على الأقسام والمواقع المختلفة في المتحف. كما زوّد التطبيق بمشغل صوتي وماسح رمز QR، إلى جانب العديد من الميزات الأخرى.

. 26573 زائراً استقطبهم المتحف العام الماضي.

. 26 قسماً يحتوي عليها المتحف بعد تجديده.