الامارات | ياباني هوايته اقتحام المنازل ... لإزالة التوتر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

اعتقلت الشرطة اليابانية رجلا بعد الاشتباه باقتحامه أحد العقارات في منطقة دازايفو، محافظة فوكوكا، في 25 نوفمبر ليتبين أن الرجل مهووس بهذه العادة التي قال أنها تخفف من توتره النفسي.

واتهمت الشرطة الرجل، الذي يبلغ من العمر 37 عامًا ويعمل في مكتب ويعيش في دازايفو، بالتعدي على ممتلكات أسرة في المدينة في حوالي الساعة 1 ظهرًا يوم 25 نوفمبر، لكن لتكتشف الشرطة أن الرجل قد سبق له أن تسلل إلى أكثر من ألف منزل أو ملكية خاصة من قبل .

وقالت صحيفة "ماينيشي" اليابانية أنه قال للشرطة بعد إلقاء القبض عليه أن "اقتحام منازل الآخرين هو هواية بالنسبة لي، وقد فعلت ذلك أكثر من 1000 مرة"، دون أن ينكر اقتحامه الأخير في 25 نوفمبر والذي قاد لتوقيفه، وتابع موضحا للشرطة "أشعر بالإثارة عندما أتساءل عما إذا كان شخص ما سيجدني أم لا، وذلك بما يكفي لجعل راحة يدي تتعرق، ويخفف ذلك من التوتر". على حد تعبيره.

وكان صاحب المنزل الأخير لاحظ محاولة تسلل الرجل فأبلغ الشرطة التي قبضت عليه متلبسا وأحالته للتحقيق.