الامارات | ممثلة روسية تفقد حياتها خلال لحظة تأمل البحر في تايلاند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

فقدت ممثلة روسية حياتها بعدما جرفتها موجة عملاقة من على صخرة وهي تتأمل البحر على أحد شواطئ تايلاند.

وبدت الممثلة والسائحة الروسية كاميلا بيلياتسكايا، 24 عامًا، هادئة ومبتهجة وهي تجلس على حصيرة يوغا وردية اللون تطل على خليج تايلاند، لتلقي بها فجأة موجة بجر كبيرة في البحر الهائج في كوه سوموي، أمام المتفرجين المذعورين يوم الجمعة. وقالت شاهدة عيان لصحيفة روسيسكايا جازيتا أن الحادثة حصلت في حوالي 1.40 مساءً كما أظهرت لقطات مروعة كاميلا، وهي تتأرجح في التيارات المتصاعدة.

وروت الشاهدة كيف رأت الممثلة تحاول السباحة للعودة إلى الشاطئ وقالت أنها كانت "تصرخ بأقصى قوتها وتحاول البقاء على ظهرها". كما أظهر مقطع فيديو كيف بقيت حصيرة اليوغا الوردية على الصخرة بدونها في البداية، قبل أن يتم جرها أيضًا إلى الماء. وتم العثور على جثة كاميلا في نهاية الأسبوع، على بعد ميل تقريبًا.

وذكرت الصحيفة أن الأعلام الحمراء كانت مرفوعة بسبب الظروف الجوية لموسم الرياح الموسمية، محذرة الناس من النزول إلى الماء. كما تعطلت جهود الإنقاذ لأن الزلاجات النفاثة وغيرها من المعدات تم نقلها إلى الداخل تحسبًا لعاصفة.

كانت كاميلا قد أخبرت متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي سابقًا بمدى حبها لهذا المكان الجميل، وعادت إليه مرارًا وتكرارًا في رحلات إلى الجزيرة التي وصفتها بأنها "موطنها" و"أفضل مكان على وجه الأرض".

وشوهدت كاميلا على كاميرات المراقبة وهي تصل إلى مكان قريب في سيارة حمراء قبل أن تذهب إلى الصخرة بمفردها في نقطة مراقبة لاد كو، والتي تتمتع بإطلالات بانورامية على ساحل ثاني أكبر جزيرة في تايلاند.

وقالت السلطات أن فرق الإنقاذ تعطلت بسبب عاصفة، على الرغم من وصولها بعد 15 دقيقة فقط من جرفها إلى البحر. كما قال تشايابورن سوبراسرت، رئيس مركز إنقاذ ساموي: "خلال موسم الرياح الموسمية، نحذر السياح باستمرار، وخاصة في المناطق عالية الخطورة مثل شواطئ تشاونج ولاماي، حيث تشير الأعلام الحمراء إلى عدم السباحة. " وتابع أنه "في حين أن موقع الحادث ليس منطقة سباحة بل نقطة مراقبة للمناظر الطبيعية، فقد تكون الضحية قد فوجئت بارتفاع الأمواج غير المتوقع".