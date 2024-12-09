الامارات | مسن أمريكي يقتل مسناً آخر لأنه عطس فوق طعامه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتهمت الشرطة الأمريكية ريتشارد لومباردي بقتل زميله المسن عندما عطس بالقرب من وجبة طعامه الخاصة به، حسبما ذكرت محطة ABC المحلية، نقلاً عن معلومات تم الحصول عليها من خلال الشرطة.

ووفقًا للسجلات التي حصلت عليها المحطة، دخل لومباردي، 65 عامًا، في جدال مع فرانك جريسوولد، 80 عامًا، لأنه لم يكن يريد أن يقترب الأخير من "الطعام في المطبخ".

وقال لومباردي في المحكمة إن زميله في السكن "يعطس كثيرًا". وبسبب هذا، لم يكن يريد جريسوولد في المطبخ حيث يمكنه "تلويث الطعام". ومع ذلك، عندما عاد لومباردي إلى المطبخ بعد غياب قصير، وجد جريسوولد يفعل ذلك تمامًا، كما زعم.

وأخبر لومباردي رجال الشرطة أنه أمسك بجريسوولد من الخلف وألقاه جانبًا، ولكن قدمي الضحية تشابكتا، فسقط وضرب رأسه بالأرض". وذكرت محطة فوكس المحلية أن جريسوولد كسر رقبته وأنفه في السقوط. بعدها اتصل لومباردي برقم 911 بعد أن أدرك أن زميله في السكن كان فاقدًا للوعي وينزف من الرأس، حيث صنفت الشرطة الحادثة بكونها "حادث"، وفقًا للقناة. وأشار محامي القاتل إلى أن لومباردي وجريسوولد كانا صديقين لمدة 30 عامًا وزميلين في السكن لمدة عقدين من الزمن. وزعم جونسون أن وفاة جريسوولد تركت لومباردي مدمرًا.

ومع ذلك، ذكرت القناة أن لومباردي متهم بالاعتداء والضرب على شخص يبلغ من العمر 60 عامًا أو أكثر، مما تسبب في إصابة خطيرة، والقتل غير العمد. واحتجز الرجل بدون كفالة. ومن المقرر أن يعود إلى المحكمة في 4 ديسمبر.