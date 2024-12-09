الامارات | قلي ديك حبش في عيد الشكر يتسبب بتدمير منزل ثمنه 4 ملايين دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أدى حريق سريع ومفاجئ إلى احتراق قصر ثمنه يقارب أربعة ملايين دولار وفقا لإدارة الإطفاء في جورج تاون بعد عملية إعداد خاطئة لديك حبش في احتفالات الأمريكيين بعيد الشكر.

وتم إخطار رجال الإطفاء في البداية بشأن النيران من خلال إنذار تلقائي، ثم تبع ذلك مكالمة للإبلاغ عن الحادث، وفقًا لما كتبه قسم إطفاء متطوعي ويستون على "فيسبوك". وقال رجال الإطفاء في جورج تاون إنه قبل الساعة الرابعة مساءً بقليل، وجد رجال الإطفاء أن المرآب "متسبب تمامًا" في الحريق، كما امتدت النيران إلى المنزل المكون من طابقين أيضًا.

وقال جون بوكورني، قائد إطفاء ويستون، لـ CT Insider: "لقد تسارعت النيران بسرعة كبيرة، وعندما وصلنا، كان المرآب بأكمله مشتعلًا مثل ثلث المنزل".

وأضاف بوكورني إن الحرارة المنبعثة من النيران أدت حتى إلى ذوبان البلاستيك على بعض السيارات المتوقفة في الممر. كما أن جهود إخماد الحريق أصبحت أكثر صعوبة بسبب نقص صنابير إطفاء الحرائق العاملة في المنطقة، كما جعلت الظروف الخطيرة والانهيار الهيكلي إخماد الحريق صعبًا، وفقًا لرجال الإطفاء في ويستون، وذلك بعد أكثر من 16 ساعة في مكافحة الحريق. وذكر منشور ويستون على فيسبوك أن النيران التهمت المنزل بالكامل، مما جعله غير صالح للسكن. وتبلغ مساحة المنزل ما يقرب من 10000 قدم مربع وتبلغ قيمته أكثر من 4 ملايين دولار.

وقال رجال الإطفاء في جورج تاون إنه على الرغم من وجود ما لا يقل عن 20 شخصًا في المنزل وقت الحريق، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات. أما بالنسبة لسبب الحريق، فقد حدد التحقيق الأولي أنه مقلاة ديك رومي داخل المرآب، وفقًا لخلاصة أولية.

وأشار منشور جورج تاون إلى أن المأساة "تذكير صارخ للجميع بمخاطر قلي الديك الرومي" منوها بجهود رجال الإطفاء الذي سارعوا لإطفاء الحريق.