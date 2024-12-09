الامارات | «الفلامنغو».. مشهد ساحر في خور دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جميلةٌ دبي بحيويتها، وتفرّدها، وبيئتها الطبيعية التي تجمع أجناساً مختلفة من الطيور التي طالما وجدت في دبي موئلاً طبيعياً.

اهتمام دبي بالبيئة الطبيعة وتوفير المحميات لها، انعكسا على المناطق العامة فيها، كما في «دبي كريك هاربر» التي تستضيف عملاً فنياً مُستلهَماً من طيور الفلامنغو.

ويشكّل العمل الفني الباهر دهشة إضافية لمشهد الواجهة المائية لخور دبي، التي تعدّ وجهة مثالية للترفيه والمتعة، ومقصداً للزوار من مختلف أنحاء العالم، وتتميز بممشى جميل ومبهر، يتيح الاستمتاع بأفق دبي الساحر ومناظرها الجميلة ومعالمها الفريدة.

زوار يلتقطون الصور التذكارية إلى جانب المجسم الفني. تصوير: سالم خميس