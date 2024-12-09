الامارات | هربس الشفاه.. مشكلة يمكن مواجهتها بمستحضرات التجميل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «تست» أنه يمكن مواجهة هربس الشفاه بوساطة المستحضرات التي لا تحتاج إلى وصف الطبيب، مثل الكريمات المحتوية على المادة الفعالة «أسيكلوفير» أو «بنسيكلوفير».

وأضافت المجلة التابعة لهيئة اختبار السلع والمنتجات في ألمانيا، أن اللصقات تعد أيضاً مفيدة للغاية، حيث إنها تغطي البثور المميزة لهربس الشفاه، ما يوفر لها حماية من الأوساخ والجراثيم من ناحية، فضلاً عن إخفائها من ناحية أخرى، ويمكن للنساء إخفاء هذه اللصقات بواسطة المكياج مثل أحمر الشفاه. ويُراعى الابتعاد عن اللصقات المحتوية على زيت شجرة الشاي، نظراً لأنه قد يتسبب في استجابات تحسسية.

ومن ناحية أخرى، شددت مجلة «تست» على ضرورة اتباع اشتراطات النظافة الشخصية، للحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين، حيث ينبغي عدم لمس البثور باليد العارية، منعاً لانتشار العدوى إلى مناطق أخرى في الجسم كالعينين مثلاً.