الامارات | «مايكروسوفت».. ذكاء اصطناعي لقراءة الشاشات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت شركة مايكروسوفت إطلاق نسخة محدودة للمشاهدة فقط من أداة الذكاء الاصطناعي (كوبايلوت فيجن) التي تستطيع فهم الأسئلة المتعلقة بمواقع الإنترنت التي يزورها المستخدم باستخدام المتصفح «مايكروسوفت إيدج» والإجابة عنها. ويمكن لأداة «كوبايلوت فيجن» - التي يطورها برنامج «كوبايلوت لابس» الذي تستخدمه «مايكروسوفت» لاختبار قدرات الذكاء الاصطناعي - تحليل النصوص والصور التي تظهر على صفحات الإنترنت للإجابة عن أسئلة مثل: «ما وصفة هذه الوجبة التي تظهر على الصفحة؟».

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص إلى أن المستخدم يحتاج إلى الاشتراك في خدمة الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت برو» بكلفة 20 دولاراً شهرياً.