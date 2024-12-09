الامارات | ماء الكلور يهاجم البشرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «Stylebook» أن ماء الكلور في حمامات السباحة يهاجم البشرة، حيث يُحدث خللاً في الرقم الهيدروجيني (pH)، ما يؤدي إلى تهيج البشرة ووقوعها فريسة للجفاف.

ولتجنّب ذلك، أوصت المجلة المعنية بالصحة والجمال، بالاستحمام فور الخروج من حمام السباحة، مع مراعاة استخدام زيوت استحمام غنية بالدهون لترطيب البشرة، وبعد الاستحمام ينبغي تجفيف الجلد من خلال التربيت عليه بلطف، نظراً إلى أن الفرك بشدة سيسلب الدهون من البشرة.