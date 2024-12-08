أفضل العطور لموسم الاحتفالات: رائحة لا تُنسى وجاذبية لا تضاهى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 01:29 مساءً - مع قدوم موسم الاحتفالات، يصبح اختيار العطر المثالي أمراً بالغ الأهمية لإكمال إطلالتك وزيادة سحرك وجاذبيتك. العطر هو اللمسة الأخيرة التي تتركينها في كل مكان تذهبين إليه، ويضيف إلى شخصيتك هالة من الأناقة والتميّز. لهذا الموسم، قمنا برصد مجموعة من العطور التي تجمع بين الفخامة والجاذبية، لتعزز من إطلالتك وتمنحكِ تأثيراً لا يُنسى. من الروائح الدافئة التي تذكرنا بالاحتفالات الشتوية، إلى الأزهار المشرقة التي تُضفي لمسة من الرقي، اخترنا لكِ أفضل العطور التي ستجعل من موسم الاحتفالات هذا أكثر تميزاً وسحراً.

عطر N°5 Eau de Parfum من شانيل Chanel

عطر N°5 Eau de Parfum من شانيل Chanel

من الصعب التفكير في أهم لحظات عالم العطور دون استحضار الصدمة التي أحدثها عطر "شانيل رقم 5" من شانيل Chanel عندما تم تقديمه في عام 1921. قبل عام من إطلاقه، التقت غابرييل "كوكو" شانيل بالعطار الفرنسي من أصل روسي إرنست بو، في كان. عرض عليها سلسلة من عطوره المفضلة، وكان العطر الخامس في هذه السلسلة هو الذي اختارته شانيل. في البداية، كان هدية حصرية جداً بمناسبة عيد الميلاد، مخصصة لـ 100 من أفضل عملاء شانيل. ومع مرور الوقت، أصبح هذا العطر الأكثر شهرة في العالم. تركيبة بو التي تجمع بين الورد، الياسمين، والألدهايد الصناعي، وهو المكون الذي شهّره عطر رقم 5، لا تزال أيقونية بعد 100 عام. احتفالاً بهذه الذكرى، قدمت شانيل مجموعة خاصة تضم منتجات معطرة بـ "شانيل رقم 5"، بما في ذلك مستحضرات الجسم والزيوت وأقراص الاستحمام وحتى زجاجات المياه.

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عطر Replica Jazz Club من ميزون مارغييلا Maison Margiela

عطر Replica Jazz Club من ميزون مارغييلا Maison Margiela

خط عطور Replica من "ميزون مارجيلا" Maison Margiela يركز على إعادة خلق الأجواء. كل عطر في هذه السلسلة يستحضر فترة معينة، بهدف نقل من يرتديه إلى تلك اللحظة الزمنية. Jazz club هو رحلة إلى عصر نهضة هارلم وأجواء المقاهي، حيث يتذوق الزبائن الكوكتيلات ويشعلون السيجار بينما يستمعون إلى كبار فناني الجاز. الأجواء التي يسعى العطر لتمثيلها تبدأ بنفحات من ورق التبغ، الفلفل الوردي، التي تتداخل معاً بشكل جميل لتخلق رائحة دافئة وبهارات غامضة.

عطر J’Adore من ديور بيوتي Dior Beauty

عطر J’Adore من ديور بيوتي Dior Beauty

تم تطوير عطر J’Adore من ديور بيوتي Dior Beauty في عام 1999 من قبل دار ديور ليجسد المرأة العصرية الرقيقة، الفاخرة، والحسية. وكما هو الحال مع معظم عطور ديور التي تعتمد على الزهور، كانت الزهور هي الأساس في تركيبته. العطار المبدع كاليك بيكر مزج الورد الدمشقي، المكون الرئيسي، مع خلاصة اليلانغ يلانغ والياسمين من غراس لخلق رائحة نسائية منعشة تتفوق على الزمن.

عطر Soleil Brûlant من توم فورد Tom Ford

عطر Soleil Brûlant من توم فورد Tom Ford

توم فورد Tom Ford ليس مجرد علامة تجارية للأزياء؛ إنه أسلوب حياة. المصمم خلق جمالية مميزة. أطلق فورد العديد من عطور "سوليه" Soleil، لكنSoleil Brûlant هو الأكثر فخامة. بدءاً من الزجاجة المعدنية التي تشبه كتلة من الذهب، وصولاً إلى الاستخدام الفاخر للعنبر والبخور والعسل الأسود، كل شيء فيه يشير إلى الفخامة. رغم بذخه، إلا أن هذا العطر يحتفظ برقة مميزة، بفضل لمسات أخف مثل الفلفل الوردي والماندارين، مما يحافظ على جاذبية خفية وأنيقة.

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عطر Libre من إيف سان لوران Yves Saint Laurent

عطر Libre من إيف سان لوران Yves Saint Laurent

يعد عطر "YSL Libre" من إيف سان لوران Yves Saint Laurent أحد العطور التي تتمتع بجاذبية خالدة، مما يجعله إضافة مثالية لأي مجموعة عطور. لم يكن من المفاجئ أن يحقق العطر نجاحاً كبيراً فور إطلاقه. تم إطلاق "ليبر" في عام 2019، وصُمم بعناية من قبل العطارين آن فليبو وكارلوس بينايم، اللذين سعيا لإضفاء لمسة عصرية وأنثوية على عائلة عطور الفوجير. وقد تحقق ذلك من خلال مزج اللافندر الفرنسي مع نفحات من زهرة البرتقال وعبير المسك، ليكشف عن عطر فريد لأولئك الذين يفضلون المفاجآت.