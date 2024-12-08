الامارات | حكاية الإمارات.. من الماضي إلى المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بأيدٍ واثقة، وقلوب مطمئنة لمن يصنعون المستقبل، تحيك الأمهات الإماراتيات حكاية وطن استطاع فوق كثبان الرمل أن يبني ناطحات السحاب، وأن يصنع أعجوبة فاقت العجائب السبع اسمها «الإمارات العربية المتحدة»، قبلة كل الحالمين بالأمن والأمان، ومن يشدّون الرحال إلى البلد الواثقين بأنه يمكنه صناعة أحلامهم.

الأمهات اللواتي حرسن الماضي، وصنعن الحاضر، وصنعن رجالاً يصوغون مستقبلاً يبهر العالم، بأيديهن ينسجن الحكاية ليحفظها الأولاد والأحفاد: سنظلّ أوفياء لهذا التراث، لأن من لا ماضي له يفخر به، لن يجد طريقه إلى المستقبل.