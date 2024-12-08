الامارات | رسالة بخط يد موتسارت في المزاد بنحو نصف مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت رسالة بخط يد الموسيقار النمساوي فولفجانج أماديوس موتسارت، تعود إلى عام 1783، في مزاد عبر الإنترنت لمزايد أوروبي مقابل 440 ألف يورو (464200 دولار).

وقالت دار المزادات العالمية «أوتوجراف أوكشنز أوروبا»، ومقرها في ملقة بجنوب إسبانيا، إن سعر بيع الرسالة تجاوز بكثير السعر الأولي البالغ 100 ألف يورو.

وأشارت دار المزادات إلى أن الرسالة جذبت اهتماماً كبيراً أيضاً من مزايدين من الولايات المتحدة وآسيا.

وأوضحت دار المزادات أن رسالة المؤلف الموسيقي النمساوي إلى الناشر الفرنسي المولود في ألمانيا جان جورج سيبر، المكتوبة بالألمانية، كانت في الواقع مفقودة. وتم العثور عليها لاحقاً في أرشيف عائلي.

ويعتقد بعض الباحثين أن الرسالة تحتوي على أول مؤشرات على رباعيات موتسارت الشهيرة «هايدن».

كما عرضت للبيع رسالة من ثماني صفحات بخط اليد من عضو فريق البيتلز جون لينون إلى زميله الموسيقي إريك كلابتون تعود إلى عام 1971، اقترح فيها تشكيل «فرقة سوبر» جديدة، لكن الرسالة فشلت في العثور على مشتر.

وقال متحدث باسم دار المزادات: «كان هناك اهتمام، لكنه في النهاية لم يكن كافياً لتقديم عرض».

وكان السعر الابتدائي المحدد للرسالة يراوح بين 80 ألفاً إلى 100 ألف يورو.