الامارات | أنثى طائر تضع بيضة وتنتظر مولوداً وعمرها 74 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت «ويسدم»، أنثى طائر قطرس يتخطى عمرها 74 عاماً، بيضة في إحدى جزر المحيط الهادئ، ويُفترض أن تصبح أكبر طائر بري يضع صغيراً على الإطلاق، بحسب الهيئة الأميركية لحماية الحياة البرية.

وأعلنت «فيش آند وايلدلايف سيرفيس» عن الخبر في منشور عبر صفحتها في «فيس بوك»، مرفقة إياه بصور ومقاطع فيديو لأنثى القطرس إلى جانب شريكها الجديد. ويظهر الحيوانان في مقطع الفيديو بجانب البيضة التي وضعت في 27 نوفمبر، ويُفترض أن تفقس في غضون أسابيع قليلة.

وقال عالم الأحياء جوناثان بليسنر «متفائلون بأن البيضة ستفقس».

وفي كل عام، تعود «ويسدم» إلى جزر ميدواي في وسط المحيط الهادئ شمال هاواي، لوضع بيض والتعشيش. ويقدر العلماء أنها وضعت أكثر من 50 بيضة في حياتها.