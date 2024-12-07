مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024: أجمل تسريحات شعر النجمات في حفل"المرأة في السينما"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 02:54 مساءً - في اليوم الثاني من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024، وضمن فعالية "المرأة في السينما" (Women in Cinema)، تألقت النجمات بتسريحات شعر مميزة تعكس الفخامة والأنوثة. هذه الفعالية، التي تسلط الضوء على دور المرأة في صناعة السينما، شهدت حضوراً لافتاً لنجمات عربيات وعالميات بإطلالات جمالية تخطف الأنظار، لا سيما لجهة تسريحات الشعر، حيث اعتمدت النجمات على تسريحات شعر تنسجم مع أزيائهن ومكياجهن، ما أظهر حرصهن على اختيار الإطلالة المتكاملة، التي تعكس روح الحدث وأهميته.

كان التركيز في إطلالة النجمات الجمالية في هذا الحدث السينمائي البارز على اختيار تسريحات شعر جذابة تجمع بين الكلاسيكية والعصرية، حيث فضّل البعض اعتماد تسريحات الشعر المنسدل بتموجات ناعمة، تضفي لمسة من البساطة مع الأناقة على إطلالتهن، بينما تألقت نجمات أخريات بتسريحات شعر مرفوعة، مثل الكعكة العالية أو المنخفضة. هذه التسريحات أضافت سحراً خاصاً على إطلالة النجمات في هذا الحدث المميز. هذا التنوع في تسريحات الشعر يعكس الاحتفاء بجمال المرأة، وتعدد أساليبها في التعبير عن نفسها، لا سيما في فعالية تُبرز إنجازات النساء في السينما والمجتمع.

وقد رصدت لك "الخليج 365" أجمل تسريحات شعر النجمات في فعالية "المرأة في السينما" ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024 بيومه الثاني، الذي يستمر حتى 15 ديسمبر الحالي.

يسرا بتسريحة شعر كاريه مالسة

Embed from Getty Images

في اليوم الثاني من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024، وخلال فعالية "المرأة في السينما" أبهرت الفنانة يسرا الحضور بإطلالتها الساحرة على السجادة الحمراء، حيث أطلت بفستان أخضر طويل، وزيّنت قصة شعرها الكاريه بتسريحة شعر مالسة، مع الفرق النصفي للغرة، فبدت تسريحة شعرها متناغمة مع إطلالتها الراقية.

صبا مبارك بتسريحة شعر قصير مبللة

Embed from Getty Images

من جهتها، لفتت النجمة صبا مبارك، في فعالية "المرأة في السينما" الأنظار، بإطلالة بفستان ميتاليكي برتقالي خالٍ من الأكمام ويتسم بقصة عامودية مستقيمة وطويلة. وتوجت إطلالتها، بتسريحة شعر مبللة مسحوبة الى الخلف، مع اعتماد الفرق النصفي للغرة، ما أبرز ملامح وجهها، وعزز من إطلالتها الخلابة في هذا الحدث الكبير.

ريم السعيدي بتسريحة مبللة مع الغرة الجانبية

Embed from Getty Images

إطلالة العارضة والإعلامية ريم السعيدي على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024 وخلال مبادرة "المرأة في السينما"، أبهرت عدسات الكاميرا وجذبت الأنظار بتفاصيلها الأنيقة، حيث اختارت فستاناً ميتاليكياً أسود مبهراً، منفذاً من الباييت المحبوك باليد، ويتسم بقصة مربعة أنثوية وينسدل بشكل مستقيم على القوام إلى الأسفل، وأكلمت إطلالتها بتسريحة شعر مبللة، مع الفرق الجانبي للغرة البف المسرحة الى الجنب.

سارة طيبة بتسريحة شعر كيرلي

Embed from Getty Images

كذلك، تألقت المخرجة سارة طيبة، خلال مبادرة "المرأة في السينما" التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024، بفستان أحمر طويل، مطبع بنقشات ناعمة سوداء، واختارت لشعرها الأسود الطويل، تسريحة كيرلي منسدلة على كتف واحد، مع اعتماد الفرق الجانبي للغرة المنسدلة الى الجنب.

مي عمر بتسريحة الكعكة العالية

Embed from Getty Images

تألقت النجمة مي عمر بإطلالة خلابة وآسرة على السجادة الحمراء لمبادرة "المرأة في السينما في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024 بيومه الثاني، حيث تألقت فستان ميتاليكي ذهبي، بتصميم من كتف واحدة، وهو ضيق ومنفذ من الباييت الذهبي ويتسع كلما اتجهنا نحو الأسفل ليشكل ذيلاً على السجادة الحمراء وراءها. ورفعت شعرها بتسريحة الكعكة العالية، ما أبرز ملامح وجهها الجذابة.

ميلا الزهراني بتسريحة الكاريه المموجة

Embed from Getty Images

بدورها، أطلت النجمة ميلا الزهراني على هامش مبادرة "المرأة في السينما" التي ينظمها سنوياً مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، بفستان بنفسجي مطرز بقطع براقة من اللون نفسه ولكن بتدريج قاتم ويتسم بقصة جاني خالية من الأكمام، وقد تم تنسيقه مع حزام رفيع عند الخصر. واختارت لقصة شعرها الكاريه تسريحة ناعمة متموجة، مع الفرق الجانبي للغرة المسرحة الى الجنب.

ما رأيك التعرف أيضاً، الى في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024: المكياج الناعم يفوز ضمن فعالية "المرأة في السينما"

جاسمين توكس بتسريحة شعر الكعكة المنخفضة

Embed from Getty Images

من جهتها، تألقت العارضة جاسمين توكس Jasmine Tookes، في فعالية "المرأة في السينما" بإطلالة بفستان أسود من قماش الكريب، ذي قصة مستقيمة وضيقة، مع أكتاف منسدلة ترسم ياقة منخفضة مطرزة بأحجار كريستالية متناثرة على الصدر. ونسقت معه تسريحة شعر الكعكة المنخفضة، مع الفرق النصفي للغرة المسرحة الى الخلف، ما أبرز ملامح وجهها، فبدت غاية في الأناقة والرقي.

توبا بيوكوستن بتسريحة بيتش ويفي

Embed from Getty Images

الممثلة التركية توبا بيوكوستن Tuba Büyüküstün، تألقت بإطلالة أنيقة تنبض أنوثة، حيث اختارت فستاناً طويل بتصميم مكشوف عن الصدر، مزيناً بطبعات من الورود الفضية. وزينت شعرها الطويل الأسود بتسريحة الويفي العريض، مع الفرق الجانبي للغرة البف المنسدلة بانسيابية على طول شعرها.

كاثرين زيتا جوزنز بتسريحة شعر بيتش ويفي

Embed from Getty Images

أما النجمة كاثرين زيتا جونز Catherine Zeta-Jones، فخطفت الأنظار على السجادة الحمراء في فعالية "المرأة في السينما" ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 بيومه الثاني، بفستان دانتيل أسود أنيق، ونسقت معه تسريحة البيتش ويفي بتموجات عريضة، منسدلة على الأكتاف، مع اعتماد الفرق الجانبي للغرة الطويلة المنسدلة على طول شعرها. أتت تسريحة شعرها متناغمة مع إطلالتها اللافتة في هذا الحدث المميز.