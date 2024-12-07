الامارات | «مهرجان أم الإمارات» يستضيف أميمة طالب ومحمد حماقي وعايض يوسف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود «مهرجان أم الإمارات» مهرجان الترفيه والمرح لكل العائلة، بموسم جديد مفعم بالفعاليات الترفيهية والتجارب الاستثنائية للجميع من مختلف الأعمار، حيث يستمتع الجمهور بحفلات موسيقية لنخبة من الفنانين العرب، ولقاءات حصرية مع أعضاء فرقة نينجا كيدز، وعروض حية على مسرح «مهرجان أم الإمارات»، وكثير من الأنشطة والفعاليات على كورنيش أبوظبي من السادس إلى 31 ديسمبر.

ويستضيف المهرجان هذا العام حفلات موسيقية لفنانين من جميع أنحاء المنطقة، منهم المطربون عايض يوسف، وأميمة طالب، ومسلم، وسيلاوي والأخرس. ويختتم الحفلات الفنان المصري محمد حماقي في 31 ديسمبر احتفالاً بالعام الجديد.

وتنطلق حفلات «مهرجان أم الإمارات» في أبوظبي مع حفل موسيقي حي في 14 ديسمبر للفنان السعودي عائض يوسف، الذي حافظ على مكانته لأكثر من 100 أسبوع ضمن قوائم الأغاني الأكثر مبيعاً.

كما تُحيي الفنانة التونسية أميمة طالب التي بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب مثل «إكس فاكتور» و«ستار أكاديمي»، حفلاً موسيقياً حياً.

ويستطيع زوار المهرجان التخطيط لقضاء عطلة نهاية أسبوع مثيرة أخرى مع ألمع نجوم المنطقة، مثل مسلم وسيلاوي والأخرس في 21 ديسمبر.

واشتهر مسلم بأغنيته الناجحة «اتنسيت» في عام 2014. ويُحيي الفنان الأردني سيلاوي حفلاً موسيقياً، حيث يُطرب الحضور بصوته الشجي وأغانيه الشعبية، من خلال مزجه بين الإيقاعات الحديثة والألحان التقليدية.

وأخيراً يُقدّم الفنان الأخرس، المشهور بموسيقى «الآر آند بي»، مزيجاً مبتكراً من الموسيقى الشرق أوسطية التقليدية و«الآر آند بي» المعاصرة. ويشتهر الأخرس بأغانيه الناجحة، مثل «إنتي الأساس» (2023)، و«من الأيام»، و«لا تسن السيف».

ويُحيي الفنان محمد حماقي حفلاً موسيقياً ليلة رأس السنة بمناسبة العام الجديد.

ومع حلول منتصف الليل، ستُضاء سماء أبوظبي بعرض للألعاب النارية على كورنيش أبوظبي، ما يخلق منظراً خلاباً وأجواء مثالية للاحتفال بصورة استثنائية.

وللمرة الأولى، سيقدّم «مهرجان أم الإمارات» في أبوظبي، وهو أحد أهم المعالم الترفيهية الجديدة، عروضاً يومية تقدّم المتعة والمرح للجمهور طوال أيام المهرجان.

ويستمتع الأطفال بصحبة آبائهم بتجارب مفعمة بالسعادة الغامرة، مع شخصياتهم الكرتونية المحببة، مثل بلووي، وفلفول، وميراكولوس، ومستر بين، ونمبر بلوكس، وستروبيري شورت كيك، ما يجعل كل عرض رحلة سحرية ملأى بالمفاجآت.

كما سيحوّل «مهرجان أم الإمارات» هذا العام كورنيش أبوظبي إلى ساحة من المرح والأنشطة الترفيهية لجميع العائلات والزوار من مختلف الأعمار، حيث يملأ «دي جي بوث» منطقة التسوق والتذوق بأجمل الإيقاعات الموسيقية التي تخلق أجواء من المتعة والبهجة، بينما توفر فعالية أفلام في الحديقة أجواء مفعمة بالراحة والاسترخاء، من خلال أروع الأفلام التي تحمل طابعاً خاصاً. أما بالنسبة للمستكشفين الصغار، فيمكنهم التوجّه إلى حديقة الفضاء التي تعد بمثابة أرض العجائب، حيث يمكنهم اللعب بين النجوم، واكتشاف المجرات، وتخيّل عوالم جديدة.

كما تُقدّم منطقة التشويق عروضاً مستمرة طوال المهرجان. أما بالنسبة لعشاق المغامرات الذين يتطلعون إلى استكشاف شيء غير عادي، فيمكنهم تجربة تايم كبسول، الذي يأخذهم في رحلة عبر أنفاق مضاءة بأضواء النيون لتوفير أجواء سريالية تحاكي إحساس السفر عبر الزمن بين الماضي والمستقبل، كما يوفر في الوقت نفسه أجواء مثالية لالتقاط أروع الصور ومشاركتها على «إنستغرام».