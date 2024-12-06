ماسك قشر البرتقال والنشا لشد البشرة وتوحيد لونها.. فوائده لا تُقدر بثمن

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - في ظل الكم الهائل من مستحضرات العناية بالبشرة التي تملأ الأسواق، تبقى الماسكات الطبيعية واحدةً من أفضل الحلول الفعَّالة وغير المُكلِّفة للعناية بالبشرة، بما فيها ماسك قشر البرتقال والنشا، إذ إن هذين المكونين يتميزان بخصائص عديدة ومُذهلة للبشرة، تبدأ من تجديد البشرة ولا تنتهي بمحاربة التجاعيد. لذلك، اخترنا أن نسلط الضوء على فوائد ماسك قشر البرتقال والنشا، مكوناته وطريقة تحضيره، إضافة إلى مجموعة نصائح ذهبية تزيد من فاعليته على بشرتك.

فوائد قشور البرتقال للبشرة

قشور البرتقال غنية بالفيتامين سي الذي يُساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يُحافظ على مرونة البشرة ويُقلل من ظهور التجاعيد.

الذي يُساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يُحافظ على مرونة البشرة ويُقلل من ظهور التجاعيد. تعمل كمضاد للأكسدة ، مما يَقي البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة التي تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة للبشرة.

، مما يَقي البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة التي تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة للبشرة. تُساعد في توحيد لون البشرة وتقليل التصبغات والبقع الداكنة.

وتقليل التصبغات والبقع الداكنة. تَعمل كمنظف طبيعي للبشرة: يحتوي قشر البرتقال على أحماض طبيعية (مثل حمض السيتريك) التي تُساهم في تنظيف البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة.

يحتوي قشر البرتقال على أحماض طبيعية (مثل حمض السيتريك) التي تُساهم في تنظيف البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة. تساهم في ترطيب البشرة: بفضل احتوائها على نسبة عالية من الماء، تساعد قشور البرتقال على ترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها.

بفضل احتوائها على نسبة عالية من الماء، تساعد قشور البرتقال على ترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها. تُقلل حب الشباب: تعمل الخصائص القابضة لقشور البرتقال على التقليل من إفراز الزيوت الزائدة، مما يساعد في منع انسداد المسام وظهور حب الشباب.

تعمل الخصائص القابضة لقشور البرتقال على التقليل من إفراز الزيوت الزائدة، مما يساعد في منع انسداد المسام وظهور حب الشباب. تحمي البشرة من أشعة الشمس: يساهم كل من الفيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى التي يشتمل عليها قشر البرتقال، في التقليل من الضرر الناتج من التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

يساهم كل من الفيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى التي يشتمل عليها قشر البرتقال، في التقليل من الضرر الناتج من التعرض للأشعة فوق البنفسجية. تحسن الدورة الدموية في البشرة: إن تطبيق مستحضرات تحتوي على البرتقال أو قشر البرتقال تساعد على تعزيز تدفق الدم في الجلد، ما يمنحك بشرةً صحيةً متوهجةً ومظهراً متورداً بشكل طبيعي.

في هذا السياق، ما رأيك في استخدام قشور البرتقال لتنظيف المنزل وتعطيره

فوائد النشا للبشرة

تُعتبر النشا واحدةً من أكثر المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة، ما يُفسر استخدامها على نطاق واسع في الكثير من الخلطات الطبيعية المنزلية التي تهدف إلى العناية بالبشرة. إليك أبرز فوائدها:

تَعمل على تفتيح البشرة: تحتوي النشا على فيتامينات ومركبات تُساعد في تقليل التصبغات وتفتيح لون البشرة.

تحتوي النشا على فيتامينات ومركبات تُساعد في تقليل التصبغات وتفتيح لون البشرة. تُساعد في تقليل من الالتهابات وتهدئة البشرة: تحتوي النشا على خصائص مهدئة تُساعد في تخفيف الاحمرار وتهدئة البشرة المتحسسة.

تحتوي النشا على خصائص مهدئة تُساعد في تخفيف الاحمرار وتهدئة البشرة المتحسسة. تُساهم في امتصاص الدهون الزائدة: النشا خيار رائع للبشرة الدهنية، حيث تمتص الزيوت الزائدة وتقلل من لمعان البشرة.

النشا خيار رائع للبشرة الدهنية، حيث تمتص الزيوت الزائدة وتقلل من لمعان البشرة. تَعمل كمقشير خفيف للبشرة: يُمكن استخدام النشا كمقشر لطيف لإزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد البشرة.

يُمكن استخدام النشا كمقشر لطيف لإزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد البشرة. تُساعد في شد البشرة والتقليل من التجاعيد: عند استخدامها في ماسكات الوجه المحضرة منزلياً، يُمكن أن تُساهم في تحسين مرونة البشرة وشدها.

عند استخدامها في ماسكات الوجه المحضرة منزلياً، يُمكن أن تُساهم في تحسين مرونة البشرة وشدها. تَعمل كعلاج طبيعي حب الشباب: تساعد النشا في تجفيف البثور وتقليل الاحمرار بفضل قدرتها على امتصاص الزيوت وتنظيف المسام.

تساعد النشا في تجفيف البثور وتقليل الاحمرار بفضل قدرتها على امتصاص الزيوت وتنظيف المسام. تَعمل على ترطيب البشرة: عند مزجها مع مكونات طبيعية أخرى، مثل العسل أو الزبادي، يتوفر النشا لبشرتك ترطيباً عميقاً للبشرة.

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طريقة تحضير ماسك البرتقال والنشا للبشرة

فوائد ماسك قشر البرتقال والنشا كثيرة

مكونات الماسك

ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البرتقال المجفف، والذي يمكنك الحصول عليه من خلال طحن قشور البرتقال بعد تجفيفها.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الزبادي أو ماء الورد، ويُفضل أن تستخدمي ماء الورد إذا كنت من صاحبات البشرة الحساسة.

التحضير والتطبيق

في وعاء نظيف، امزجي مسحوق قشر البرتقال مع النشا جيداً. أضيفي الزبادي أو ماء الورد تدريجياً إلى قشر البرتقال والنشا، أعيدي التحريك مجدداً إلى أن تحصلي على عجينة ناعمة ومرنة تستطيعين التحكم بها عند وضعها على بشرتك. اغسلي وجهك بالغسول المناسب لنوع بشرتك، شطفيه بالماء الدافئ جيداً وجففيه بمنشفة ناعمة. ضعي ماسك البرتقال والنشا على وجهك مع الحرص على الابتعاد عن منطقة العينين. اتركي الماسك على وجهك لمدة 15-20 دقيقة، أو إلى أن يجف تماماً. افركي الماسك بلطف بأطراف أصابعك بحركات دائرية، ثم اغسلي وجهك مجدداً بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الفاتر. جففي بشرتك بلطف باستخدام فوطة قطنية، من ثم طبقي كريم الترطيب الخاص ببشرتك.

فوائد ماسك قشر البرتقال والنشا

يُعتبر ماسك قشر البرتقال والنشا من أفضل الخلطات الطبيعية المنزلية المفيدة لبشرتك، فهو يجمع بين الفوائد الذهبية لقشر البرتقال الغني بمضادات الأكسدة والفيتامينات، خاصة الفيتامين سي، وفوائد النشا في تفتيح البشرة وامتصاص الزيوت الزائدة. إليك ابرز فوائده للبشرة:

يُساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ما يمنحك مظهراً أكثر نضارة وحيوية.

يَعمل قشر البرتقال المطحون كمقشر طبيعي للبشرة فيزيل خلايا الجلد الميتة ويجدّد البشرة، ويكشف عن طبقة جديدة مشرقة ومتوهجة.

يُساهم في التخفيف من ظهور البقع الداكنة والتصبغات، ويحارب سواد البشرة الناتج من أشعة الشمس والتقدم في السن.

يُعد الماسك خياراً مثالياً لجميع أنواع البشرة، لا سيما البشرة الدهنية، نظراً إلى أنه يمتص الزيوت الزائدة ويترك البشرة ناعمة ونضرة لساعات طويلة.

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