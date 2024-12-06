أصالة بإطلالة شبابية وملامحها تدهش الجمهور

أدهشت الفنانة أصالة نصري الجمهور بملامحها في أحدث ظهور لها، حيث بدت بملامح اعتبر متابعون أنها عشرينية، وسط تساؤلات حول خضوعها للتجميل مرة أخرى.

واعتمدت أصالة في إطلالتها على فستان سهرة أنيق باللون الفضي اللامع، وأكمام طويلة، تجعله من الفساتين المناسبة لإطلالات المحجبات أيضاً، أما مكياجها فاعتمدت على درجات اللون الوردي.

اختارت أصالة لإطلالتها، التي تألقت بها في حفلها في الكويت، تسريحة الشعر المرفوع، وهي التسريحة التي ناسبت تصميم فستانها، حيث تعد تسريحات الشعر المرفوع من أكثر تسريحات الشعر التي تتناسب مع الفساتين ذات الرقبة العالية وتبرز تصميماتها.

نشرت أصالة نصري الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستغرام وأرفقتها بتعليق: "الموسيقى لها أهل وعالم ومستنيرون بنورها ولها داعمون ولها أصحاب مخلصين … وشعب الكويت أهل الفن ينتقوا النغمات، ويتماهوا مع الموسيقى كمعزوفة حين تتراءى يدفع المستمع منهم الموهوب لأعلى درجات السلطنة.. وهذه الليله تضاف لعشرتنا تزيدني سعادة وإصرارا وشغف لنبقى أنتم وأنا معزوفة تحكي أجمل حكاية".

تفاعل الجمهور مع صور أصالة نصري في تعليقات منها: "أصالة وما أدراك ما أصالة الحب والقلب والروح والنفس الذي نتنفسه من دونك يا أصالة لا شي". كما تساءل آخرون عن سر تغير ملامحها في تعليقات أخرى منها: "بعرف إنه أصالة سوت تجميل لكل وجهها السنين الأخيرة، لكن ها الإطلالة تحديداً فيها شي متغير ما أدري إذا خضعت لتجميل جديد، أو إذا كان الأمر مجرد فوتوشوب؛ لأنه مستحيل تكون ملامحها عادت لها الدرجة للشباب".

فيما استرجع آخرون مقاطع فيديو لأصالة ظهرت فيها من كواليس حفلاتها خلال الفترة الماضية، وأبرزت مقاطع الفيديو الملامح الحقيقية لأصالة، والتي بدت فيها عيوب بشرتها، وكتب متابعون: "من أسابيع شوفت لأصالة فيديو من كواليس حفلتها كانت بشرتها مثل بشرتنا طبيعية وفيها مشاكل مو بها المثالية، هي اعتمدت على الفوتوشوب، صحيح المكياج يبدل، لكن هاد مو تأثير مكياج فقط".

كما نشرت أصالة نصري مجموعة من الصور التي وثقت حفلها في الإمارات والتي تألقت فيها بالزي الإماراتي، ولفتت فيها أيضاً الأنظار بملامحها، حيث اعتبر متابعون أن ملامح أصالة تتغير خلال وقت قليل، وبينما اعتبر البعض أنها بالغت في استخدام الفوتوشوب، رأى آخرون أنها تخضع للمسات تجميلية من وقت لآخر.

وكتبت أصالة على الصور التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور إنستغرام: "شو بحب شو بعشق المود والطاقة والناس بها لمكان .. الأغاني اليوم أغلبها من أغنياتي المحبوبة الإماراتية وبتمنى كل الحاضرين ينبسطوا وعيش معهم أحلى وقت تحت سما الإمارات الغالية في #مهرجان_الشيخ_زايد في #الوثبة الليلة سهرتنا".

تفاعل الجمهور مع إطلالة أصالة في تعليقات منها: "كل يوم بتصغري يا أصالة، الله يحميكي". "وايد نحب هاد الستايل عليكي، أحس فيها الفخامة والقيمة العالية للأزياء". "ما بصدق كل مرة بشوفك فيها ما بعرف إذا كان هاد تجميل أو فوتوشوب بس اللي بعرفه إنه مو طبيعي كل ها الصور". "ما فيه نجمة نقدر تظهر بدون فوتوشوب، وفي الحقيقة إذا شوفناهم ما نعرفهم الكل متغير وايد وايد".

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