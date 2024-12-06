انسجام لافت بين إطلالات الملكة رانيا والأميرة رجوة

مع انضمام الأميرة رجوة الحسين، إلى العائلة المالكة الأردنية، بدأت في خطف الأنظار بإطلالتها خاصة بظهورها مع الملكة رانيا العبدالله، التي تعد أيقونة في عالم الموضة والأناقة، وبدأ الثنائي الظهور بإطلالات يبدو بينها نوع من التكامل خاصة في المناسبات التي يحضرانها سوياً.

عند النظر إلى صور الأميرة رجوة الحسين والملكة رانيا العبدالله معاً يمكن أن يظهر نوعاً من التكامل في اختيار الألوان، أو تكون متقابلة في بعض الأوقات، وفي كثير منها يمكن أن يكون الاستايل قريباً من بعضهما البعض.

لذا إليك كيف نسقت الملكة رانيا والأميرة رجوة إطلالتهما في المناسبات المشتركة، وكيف تطابقت الألوان في بعض الإطلالات.

خلال الظهور الأخير لهما معاً، من أجل دعم المواهب والمنتجات المحلية، جاءت إطلالتهما متكاملة وبينهما تقارب كبير، حيث اختارت الملكة رانيا إطلالة كاجول ببليزر من رابان، ونسقتها مع بلوزة من نفس العلامة مع بنطلون من الجينز الكاكي، وحقيبة من Loewe.

وفي الوقت ذاته اختارت الأميرة رجوة أن تكون إطلالتها باللون البرغندي من خلال معطف طويل، ونسقت معه بلوزة باللون نفسه، وحملت حقيبة باللون الكريمي من Bottega Veneta

في كثير من الإطلالات جاءت الألوان متقابلة في إطلالات الملكة رانيا والأميرة رجوة لتعطي نوعاً من التكامل بين بعضهما البعض، والتي كان من بينها الاجتفاب باليوبيل الفضي للملك عبد الله الثاني، حيث ظهرت الملكة رانيا بإطلالات جمعت بين ألوان علم الأردن.

اختارت الملكة رانيا اللون الأبيض ليكون هو المسيطر على إطلالتها التي جاءت من توقيع المصمم الأردني ليث معروف، وتنورة بكسرات وأكملت الإطلالة بمجوهرات مرصعة من كارتييه وحذاء من ديور Dior.

ووقع اختيار الأميرة رجوة على اللون الأحمر لتكمل الألوان بفستان من توقيع المصممة هنيدة الصرفي بتطريزات مستوحاة من التراث الأردني، وأكملت الإطلالة أيضا بمجوهرات من كارتييه

وخلال افتتاح دورة مجلس الأمة 2024، كان التكامل واضحاً بين إطلالة الأميرة رجوة الحسين والملكة رانيا العبد الله، حيث ظهرت ملكة الأردن باللون الأحمر، بينما جاءت إطلالة رجوة باللون الأسود بحيث تكمل كل منهما ألوان علم الإمارات لهذه المناسبة الوطنية.

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جاءت إطلالة الملكة رانيا العبدالله، باللون الأحمر من توقيع فالنتيو بتوب أحمر وتنورة بنفس اللون، ونسقته مع نظارة شمسية Bottega Veneta وحقيبة من كلوي.

واعتمدت الأميرة رجوة على معطف أسود مع كاب، ونسقته مع بنطلون بنفس اللون، وزينتهم بحزام عريض من ديور، وحذاء من كلوي وحقيبة سوداء من جيل ساندر.

جاءت بعض إطلالات الملكة رانيا والأميرة العبدالله رجوة الحسين في إحياء ذكرى وفاة الملك حسين باللون الأسود، حيث ظهرت الملكة رانيا العبدالله بمعطف من الكشمير الأسود من ديور وحقيبة من لويس فيستون، أما الأميرة رجوة فاختارت فستان باللون الأزرق المائل إلى الأسود من مويانت

تطابقت إطلالة الملكة رانيا والأميرة رجوة بالكامل خلال مشاركتهم في ملتقى صن فالي عام 2023 بإطلالات الدنيم الأزرق، حيث ظهرت الملكة رانيا بفستان ميدي مع حقيبة جلدية، أما الأميرة رجوة اختارت تنورة ميدي وحزم أسود وبدي سوت من الجينز أيضاً.

وخلال احتفال العائلة المالكة الهاشمية بميلاد الملكة رانيا العبدالله، اعتمد الثنائي على إطلالات بسيطة، حيث ظهرت الأميرة رجوة بجمبسوت بيج، ونسقت معه حزام عريضاً من ديور، وقررت إكمال إطلالتها بأقراط من الفضة المغطاة بالذهب.

أما الملكة رانيا اختارت بنطلون من الجينز عال الخصر وبولييرو أبيض اللون، وحملت حقيبة باللون الأزرق، من علامة فيليب ليم، وارتدت أقراط مرصعة باللؤلؤ والألماس.

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