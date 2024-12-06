هذا الشهر قد لا تكون نهاية العام سريعة الوتيرة ومن الحكمة التحلي بالهدوء وعدم الالحاح

مهنيا: قد لا تكون نهاية العام سريعة الوتيرة، كما كنت تتمنى يا عزيزي، بل على العكس يكون بانتظارك نهاية بطيئة يسيطر عليها الركود نوعًا ما، ولا سيما خلال الفترة الممتدة من 1 الى 21 كانون الأول (ديسمبر)، فلا فائدة من استعجال الامور والحياة خلالها، ويكون من الحكمة التحلي بالهدوء وعدم الالحاح والتذمّر تفاديًا لفشل المساعي وللإخفاق.

عاطفياً: تتخلص من ضغوط الشهر الماضي وتجد نفسك مطمئنًا الى جانب الحبيب وبالقرب من اصدقائك واهلك ايضًا. يكون لك غير لقاء عذب مع من تشتاق اليه، ويناسبك التفاهم والتلاقي حول نقاط مشتركة مع الحبيب، ولن تستاء من بعض الملاحظات التي قد يوجهها الحبيب، بل بالعكس تمامًا فقد تظهر انفتاحًا كبيرًا، الامر الذي يفاجئ الحبيب.