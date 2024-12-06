هذا الشهر تتحمّل الصعاب حتّى تجتازها بنجاح

مهنياً: تعرف نهاية عام ولا أجمل. أنت فعلاً محظوظ يا عزيزي القوس، لأن الكواكب تلهو معك وترفّه عنك. تدور في فلك النجوم المضيئة، وتسلط الضوء على أفضل ميزاتك. لن يثنيك أحد عن عزمك، ولن يقف خصم في دربك. تتحمّل الصعاب حتّى تجتازها بنجاح، فيصفق الناس لك ويربّتون على كتفك. تكون نجم الشهر الى جانب القلائل من الأبراح الأخرى، فهنيئاً لك.

عاطفياً: ينسجم العازب حالياً مع مواليد برج القوس والجدي. أما العلاقة المتينة فهي على موعد مع الانفراجات والارتياح. قد تستعجل قراراً أو ظرفاً، وتشعر بسهولة التواصل مع حبيبك. إنها فترة تناغم وانسجام، ولا عذر لديك لاختلاق المشاكل.