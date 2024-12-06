هذا الشهر ناجح ومميّز تتمكن من التحضير لإنهاء العام بصورة ناجحة ومذهلة

مهنياً: ها قد وصلات الى الشهر الأخير من العام وأنت بألف خير حسب مواقع النجوم، وها إنك قد وصلت الى منعطف طريق مهم حيث يتوجب عليك النظر الى المستقبل البعيد واختيار الأنسب لطلعاتك وطموحاتك الاجتماعية أو المهنية أو العاطفية. وقد إنه شهر ناجح ومميّز تتمكن خلاله من التعويض عن فصول السنة السابقة والتحضير لإنهاء العام بصورة ناجحة ومذهلة.

عاطفياً: تعبّر عن محبتك واهتمامك وتجد أن الحبيب بدوره مهتمّ لراحتك. تنال استحساناً وتعاطفاً وتكون مستعداً للوقوف الى جانب الحبيب داعماً ومؤيداً خطواته. إنه شهر إيجابي يعزّز حضورك ويفعّله. لن تتردّد في مفاجأة حبيبك بلفتة خاصة، وربما يفاجئك هو الآخر بما يسرّك ويرضيك. أما إذا كنت عازباً فالظروف تشجّع على التعارف، فأنت جريء ولن تتردّد في القيام بالمبادرة. تنسجم حالياً مع مواليد برج العذراء والجدي والقوس.