هذا شهر تعيش فترة ايجابية وبنّاءة تسمح لك بتعزيز موقعك وعلاقاتك

مهنيا: تعيش فترة ايجابية وبنّاءة طوال الاسابيع الثلاثة الاولى من الشهر، تسمح لك بتعزيز موقعك وعلاقاتك وبتقوية الروابط على مختلف الصعد، فأنت قادر على تقبّل كل الامور وعلى الانفتاح على الآخرين، وعلى استيعاب الامور الصعبة والمعقّدة. يبرع مواليد برج الميزان في المجال السياسي والصحافي والدراسي، ويتقدّمون على صعيد المباحثات والمفاوضات، فينجزون صفقات تجارية مهمّة.

عاطفياً:احذر الكلام القارص او التصرّف العشوائي والغيرة ولا تتسرّع في إلقاء التهم على الحبيب. تستمر الايجابيات هذا الشهر وتقوى الروابط من خلال التواصل المميز والبنّاء مع الحبيب او الشريك. لكن تصرّفاتك الجارحة بعض الاحيان تحت تأثير كوكب الزهرة من الجدي قد يعيد الامور الى التوتّر ولا سيما اذا كانت العلاقة متوتّرة.