هذا شهر قد تشعر بالقلق وتتخوّف من كل ما هو جديد او مفاجئ

مهنياً: كيف سيكون الشهر الأخير من العام؟ هل بإمكانك انهاء الواجبات العالقة والتخلّص من المشاريع التي تضيّع وقتك؟ فقد يكون هذا الشهر من الاشهر المضطربة حيث تشعر بالقلق وتتخوّف من كل ما هو جديد او مفاجئ. لست في وضع نفسي مستقرّ لتقتحم المجهول او لتخاطر بكل ما وصلت اليه من مراكز، وانجازات او شهرة. فالظرف الفلكي يتطلّب منك بعض التريث والحكمة، ومن الافضل عدم بدء المشاريع بل انتظار الشهر المقبل.

عاطفياً: ليس شهرًا مناسبًا للارتباط او للتعبير عن المشاعر الجديدة، الا اذا كانت بهدف توضيح او معالجة الخلافات. انتظر حتى الاسبوع الأخير لأنه اسبوع رومانسي يحمل الافراح والانفراجات، باستطاعتك عندئذٍ التحرّك كما تريد وتشاء.انه شهر متقلّب كتقلّب طباعك، وقد تجد صعوبة في مماشاة الأمر الواقع من دون اثارة المتاعب. يصعب التفاهم معك، وقد تتعرّض العلاقة الجديدة او المتأرجحة للكثير من الضغوط الصعبة.