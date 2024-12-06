هذا شهر تجد السلام والانسجام في حياتك العاطفية والشخصية

مهنياً: ترتفع اسهمك الاجتماعية وتلفت الانظار لتكون مرشّحًا لمناصب مهمّة. فإذا كنت مرتبطًا تقوى الروابط والعواطف، وتجد المزيد من القواسم المشتركة مع الشريك او الحبيب. واذا كنت عازبًا قد تلتقي من يلفت انتباهك، وربّما تدخل في علاقة جدّية. واذا كنت متزوجًّا قد تفرح بولادة طفل او بانفراج مسألة عائلية صعبة.

عاطفياً: تجد السلام والانسجام في حياتك العاطفية والشخصية فقد تعلمك التجارب الكثير من الدروس في السعادة والامان تحت تاثير كوكب الزهرة في الجدي الترابي الصديق فتشرق حياتك الشخصية ببريق خاص وتنعم بأسبوع استثنائي الذي يغيّر حياة احد الاولاد الى الافضل نجاح خطوبة او زواج اوعمل جديد للعازب, تخيّم الرومانسية على علاقتك مع الحبيب قد تفكر جديا بالارتباط الف مبروك.