القاهره - الخليج 365
مهنياً:انّه شهر ثقيل بالأعباء والواجبات، وربما الملاحظات والانتقادات والتوجيهات، لكنّه شهر دقيق ولا يجوز التمرّد ولا التمارض ولا التكاسل. لا تترك احدًا يبعدك عن خياراتك ومسار عملك هذا الشهر. انّه شهر متطلّب وقد تفتقد خلاله حسّ الفكاهة، فيصعب عليك تقبّل الملاحظات.
عاطفيًا: قد تستاء من تصرّف الحبيب. تجنّب الانفعالات ولا توجه كلامًا جارحًا. عليك التحكم في اعصابك عدم إلقاء اللوم على حبيبك. ليس بالشهر المناسب لإثارة المشاكل والمواضيع الحساسة. تكون الظروف مغايرة لتوقعاتك.
كانت هذه تفاصيل خبر مهنيًا: تتعرض هذا الشهر لقساوة او ظلم، وقد تشتكي وتتذمّر وربما لا ينفع التشكي. انه شهر يستفز هدوءك وراحة بالك ويضعك امام تحديات جديدة. لا مجال للاهمال ولا وقت للتسلية. لا يناسبك معالجة الامور بغضب وتشدد، بل الجأ الى الهدوء والمرونة وعلى الارجح تحتاج الى ت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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