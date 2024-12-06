هذا الشهر تتعرض لقساوة او ظلم وقد تشتكي وتتذمّر

مهنيًا: تتعرض هذا الشهر لقساوة او ظلم، وقد تشتكي وتتذمّر وربما لا ينفع التشكي. انه شهر يستفز هدوءك وراحة بالك ويضعك امام تحديات جديدة. لا مجال للاهمال ولا وقت للتسلية. لا يناسبك معالجة الامور بغضب وتشدد، بل الجأ الى الهدوء والمرونة وعلى الارجح تحتاج الى تحالفات وحملة دعم وتأييد.

عاطفيا: إنه شهر رومانسي بامتياز، ويجب الحرص على إبقاء باب الحوار مفتوحًا ولا سيما اذا كانت العلاقة متقلّبة وتحتاج الى المشورة والنصيحة. في جميع الاحوال، لا تتأخّر عن القيام بالمبادرة فظروفك وحظوظك ممتازة ولا سيما في الاسابيع الثلاثة الاولى.