هذا الشهر تتحسن الظروف تدريجياً وفرصة لانجاز بعض المعاملات الضرورية

القاهره - الخليج 365
مهنيًا: لا مفر من التعاون مع الآخرين ولا مهرب من تقديم بعض التنازلات من اجل ارضاء احدهم وتسهيل امرك. دقّق في الاجراءات، ولا تتسرع في التوقيع على عقد قبل استشارة المختصمين. تتحسن الظروف تدريجيًا هذا الشهر فتكون الاسابيع الثلاثة الاولى ضاغطة، لكن تقدم لك في الوقت نفسه فرصة للتقرب ممن تريد التقرب منه وفرصة لانجاز بعض المعاملات الضرورية.
عاطفيًا: تشغلك هذا الشهر أمور عاطفية تروقك وتدعم علاقتك الحالية. تكون لك الكلمة الفصل ولكنك لا تميل الى التسلط حاليًا، بل الى الانفتاح والعطاء، الأمر الذي يقربك من الحبيب وينعش الروابط مجدداً.
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