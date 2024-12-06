هذا الشهر يُبشر بالنجاح والازدهار والارتياح وقد تتشجع على خوض تجربة جديدة

القاهره - الخليج 365
مهنيًا :غالباً ما نتفاءل بالشهر الأخير من العام على أمل أن يكون افضل من الشهور السابقة، فوجود الشمس في برج القوس وهو بيت السفر والانفتاح والابداع بالنسبة الى برجك، يبشر بالنجاح والازدهار والارتياح، تتشجع على خوض تجربة جديدة او مجال اجتماعي جديد، تكون واثقًا من نفسك ومستعدًّا لمناقشة مختلف المواضيع الثقافية وغيرها.
عاطفيًا: لا يناسبك وجود الزهرة في مواجهة برجك من الجدي قد يظهر عليك التعب لكن جهودك الصادقة تنقذك وتعيد العلاقة الجديّة الى مجراها الطبيعي.حاول ان تتسامح وان تتصرف بهدوء ودبلوماسية.
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