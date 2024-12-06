هذا الشهر حاول حماية العلاقة من القطيعة ونقطة اللاعودة

مهنياً: اهنّئك بدعم الحظ والفلك لك في الجزء الاول من الشهر، والذي يمتد حتى تاريخ 21، إذ تلمس سهولة تامة في سير الامور، وانفراجات على مختلف الصعد والمستويات. تتعزّز علاقاتك العامة والخاصة وتكسب المزيد من الدعم والشعبية والتأييد.

عاطفياً: حاول حماية العلاقة من القطيعة ونقطة اللاعودة. لا تسمح لبعض الملل في الروتين اليومي بالتأثير في مجرى حياتك العاطفية، بل وظّف الهدوء بلقاءات حميمة وهادئة، وابتعد عن اثارة المواضيع الساخنة. قد تتراجع العلاقة الجديدة او المتقلبة، ويصعب التفاهم بين الطرفين.