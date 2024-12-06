هذا الشهر قد تكون على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة

مهنياً: كن جاهزًا لأي امتحان واحذر الفشل. باستطاعتك تدارك الوضع بالاستعداد المسبق والكامل. إن وجود الشمس في برج القوس الذي هو بيت الشهرة والعمل بالنسبة الى برجك، يشكل عاملاً ضاغطًا، وقد يجلب همومًا خلال الاسابيع الثلاثة الأولى.

عاطفياً: يخيم الحب والود في الاسابيع الاولى تحت تاثيرات كوكب الزهرة من برج الجدي الصديق وقد تعيش قصة حب مميزة تحت تاثير كوكب الزهرة من برج الميزان فتفرح لانفراج كبير فتكون على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة ومهما تكن رغبتك أنت سيّد الموقف وستكون بالأغلب سعيدًا وممتنًّا مع الاهل والعائلة.