شريهان في يوم ميلادها: أيقونة الجمال بإطلالات جمالية لا تُنسى

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - أيقونة الجمال والموهبة المصرية شريهان، التي سحرت القلوب وخطفت الأنظار، بأدائها التمثيلي والاستعراضي؛ فقد استطاعت أن تترك بصمة لا تُنسى في عالم الفن والجمال عبْر مسيرتها الفنية. عُرفت شريهان بجمالها الطبيعي وتنوُّع إطلالاتها؛ حيث كانت تجمع بين الجرأة والرقي في مكياجها الذي يبرز ملامحها العربية، مع تركيز على عينيها باستخدام الكحل العربي والماسكرا التي تعزز من جاذبيتها. بالإضافة إلى ذلك، كانت تختار تسريحات شعر مميزة ومتنوّعة، من الشعر المرفوع، والمموّج الطبيعي، إلى التسريحات الكلاسيكية التي تعكس أناقتها وذوقها الرفيع.

عبْر سنوات مسيرتها الفنية، لم تكن إطلالات شريهان مجرد انعكاس لصيحات الموضة فحسب؛ بل كانت تعبيراً عن شخصيتها المميزة والمتفردة؛ حيث جمعت بين الأصالة والحداثة؛ مما جعلها مثالاً يُحتذى به للجمال والأناقة. في كل إطلالة، كانت تظهر بأسلوب متجدد يخطف الأنظار؛ مؤكدةً أن الجمال الحقيقي ينبع من الداخل والثقة بالنفس.

في يوم ميلادها، «الخليج 365» تحتفل بشريهان، الأسطورة المصرية، التي لاتزال تضيء عالم الفن والجمال، وتستعيد إطلالاتها الجمالية عبْر السنوات، كواحدة من أبرز علامات تميُّزها وتأثيرها في الأجيال.

مكياج عيون ناعم وتسريحة مموّجة مع الغرة البف

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في إطلالة تعكس جمال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي؛ حيث تمزج بين الجرأة والرقي، تألّقت شريهان بمكياج العيون البارزة باستخدام الأيلاينر الأسود الممدود على طول منبت الرموش العلوية، إلى جانب الكحل الأسود داخل العينين، وتكثيف الرموش وتطويلها بالماسكرا؛ مما أبرز جاذبية النظرة. بينما اختارت مكياج البشرة الندية والموحدة، وأحمر الشفاه باللون الأحمر الداكن الذي عزز من مكياجها وتناسب مع البشرة النقية. أما بالنسبة لتسريحة شعرها؛ فقد اختارت تسريحة الشعر مموّجة نصف مرفوعة، والتي كانت تُعتبر من أبرز صيحات تلك الفترة، مع غرة جانبية مرفوعة بأسلوب البف؛ مما أضافت لمسة من الأناقة الكلاسيكية على إطلالتها.

أحمر الشفاه القوي وتسريحة مسحوبة للخلف

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ما يميز شريهان، قدرتها على التألُّق بإطلالات متجددة تلائم مختلف الأوقات والمناسبات، مع الاحتفاظ بهويتها الجمالية التي تعكس الأناقة والفخامة مع لمسة كلاسيكية؛ حيث اختارت في إحدى إطلالتها مكياجاً ارتكز على تحديد عينينها بإتقان، بتطبيق ظلال عيون بتدرجات ترابية ناعمة عند الجفون المتحركة، ورسم خط ناعم من الكحل الأسود على طول منبت الرموش العلوية والسفلية؛ مما عزز من جمال نظرتها، مع وضع رموش مستعارة؛ لتكثيفها وتطويلها؛ مما أضاف بعداً دراماتيكياً للنظرة. وأبرزت جمال شفتيها، بأحمر شفاه باللون الأحمر الداكن بصيغة المات، مع تحديد الشفاه بقلم محدد الشفاه بلون أغمق بدرجة من أحمر الشفاه؛ مما عزز الجاذبية وأضاف لمسة كلاسيكية عصرية على إطلالتها.

أما تسريحة شعرها؛ فاتسمت بالبساطة والأناقة؛ حيث اعتمدت شريهان على الشعر الأملس المسحوب للخلف. هذه التسريحة تناغمت بشكل رائع مع تفاصيل المكياج؛ مما يجعل الإطلالة كاملة ومنسّقة.

مكياج نيود طبيعي وتسريحة الضفيرة

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في إطلالة شبابية لأيقونة الموضة والجمال، اعتمدت شريهان مكياجاً خفيفاً وناعماً، عزَّز من جمالها الطبيعي الأخّاذ، ارتكز على مكياج البشرة الطبيعي بألوان النيود، وإبراز شفتيها بأحمر الشفاه باللون الأحمر الداكن، الذي يُعَدُّ جزءاً أساسياً في إطلالتها؛ مما أضاف لمسة من الجرأة والجاذبية إلى وجهها. وأتت شفتاها ممتلئتين ومحددتين بدقة. وأكملت إطلالتها الشبابية المفعمة بالحيوية، بتسريحة الضفيرة على هيئة ذيل الحصان المنخفضة، مع إسدال خصلة ناعمة ورفيعة من الغرة على جانبي وجهها.

مكياج عيون أيلاينر مجنح وتسريحة الكعكة العالية البف

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كان من أبرز خطوط مكياج شريهان، الأيلاينر الأسود، الذي اعتمدته في إحدى مناسباتها؛ حيث اهتمت بإبراز جمال نظرتها، من خلال رسم خط أيلاينر واضح باللون الأسود على طول خط الرموش العلوية؛ بدءاً من زاوية العين الداخلية إلى نهاية العين الخارجية بأسلوب مجنح. وتكثيف رموشها بالماسكرا. إلى جانب أحمر الشفاه باللون المشمشي. وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة بأسلوب الكعكة العالية البف، مع إسدال خصلة ناعمة ورفيعة للغرة، على الجنب. تسريحة شعرها، كانت خياراً مثالياً لإبراز جمال ملامحها العربية بأسلوب أنثويّ جذّاب.

مكياج عيون سموكي مشرق وتسريحة مالسة

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من الإطلالات الجمالية الآسرة التي تألّقت بها شريهان، إطلالتها بمكياج عيون سموكي بألوان مشرقة، ارتكز على تظليل الجفون الثابتة بتدرجات الألوان الوردي؛ ممزوجاً بظلال عيون بتدرجات الرمادي على طول الجفون المتحركة، ورسم خط ناعم من الكحل الأسود على طول منبت الرموش العلوية والسفلية؛ مما عزز من جاذبية نظرتها، إلى جانب تكثيف رموشها بالماسكرا. واختارت البلاشر الوردي الخافت؛ لإبراز وجنتيها، وأحمر الشفاه باللون الوردي الداكن. واعتمدت مع إطلالتها، تسريحة شعر مالسة منسدلة على الأكتاف، مع الفرق الوسطي للغرة الطويلة؛ فبدت غاية في الجمال والرقي.

مكياج عيون بارز بالكحل الأسود وتسريحة كلاسيكية

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منذ بداياتها الفنية، عُرفت شريهان باختيارها الذكي لتفاصيل إطلالاتها من مكياج وتسريحات شعر. إطلالتها الجمالية، تميّزت بالقدرة على التكيُّف مع تغيّرات الموضة، مع الحفاظ على ملامحها المصرية الأصيلة. اختارت في أغلب الأحيان مكياجاً للعيون يبرز جمال عينيها باستخدام الكحل الأسود والكلاسيكي، إلى جانب تكثيف وتطويل رموشها بالماسكرا. أما أحمر الشفاه؛ فاختارته باللون الأحمر الكلاسيكي؛ مما أضاف لمسة جريئة على إطلالاتها. واختارت لشعرها الأسود الطويل، تسريحة ملساء منسدلة على الأكتاف، مع الفرق النصفي للغرة الطويلة.

مكياج عيون خوخي وتسريحة ذيل الحصان

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في إطلالة جمالية أنثوية وجذابة، تألّقت شريهان بمكياج مشرق، جمع بين الجرأة والكلاسيكية في آنٍ واحد؛ حيث ارتكز على تظليل العيون بتدرجات الظلال الخوخي المشرق على كامل الجفون العلوية، ومدّه إلى نهاية زاوية العين الخارجية. وتحديد العينين برسم خط سميك من الأيلاينر الأسود على طول منبت الرموش العلوية؛ مسحوباً إلى نهاية زاوية العين الخارجية بأسلوب مجنح ليتصل مع الظلال المشرقة، ويشكل لوحة فنية مفعمة بالحيوية. هذا إلى جانب إضاءة النظرة بتطبيق شيمر عند زاوية العين الداخلية، وتكثيف الرموش وتطويلها بالماسكرا. أما البلاشر فاختارته باللون البرونزي الخفيف؛ لتحديد عظمتي وجنتيها، وأحمر الشفاه باللون النيود الطبيعي. وزيّنت شعرها بتسريحة ذيل الحصان؛ مما أبرز ملامح وجهها؛ فأتت تسريحة شعرها متناغمة جداً مع إطلالتها.

إطلالات شريهان الجمالية عبْر السنوات، تبقى شاهدة على مسيرتها الفنية المبهرة، وتأثيرها الكبير في عالم الموضة والجمال. هي رمز للإبداع والثقة بالنفس، ومصدر إلهام لكلّ مَن تسعى لتحقيق التميز في الإطلالات الجمالية.