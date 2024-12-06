الامارات | انطلاق الدورة الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق مهرجان دبي للتسوق اليوم الجمعة، ليأخذ الاحتفالات في جميع أنحاء المدينة إلى مستويات جديدة، معلناً عن بداية الدورة الثلاثين الاستثنائية والفريدة من نوعها. تعد هذه الدورة الاستثنائية بمجموعة من الفعاليات الترفيهية العالمية، والمغامرات الملهمة، والتجارب التي لا تُنسى، لتخلق أجواءً مفعمة بالتشويق والإبداع في دبي ليس لها مثيل. ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة الأكبر في تاريخ المهرجان، مع جدول فعاليات حافل بالمرح والتشويق في جميع أرجاء المدينة يومياً من 6 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025.

تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذه الدورة المميزة لمهرجان دبي للتسوق، الذي يبدأ في عطلة نهاية الأسبوع مع احتفالات افتتاحية مذهلة، حيث تستهل بمهرجان 321 المميز بمشاركة أبرز نجوم العالم العربي وجنوب آسيا. كما يتضمن البرنامج عروضاً لطائرات الدرون والألعاب النارية مرتين يومياً، بالإضافة إلى تجارب ترفيهية عائلية فريدة مثل ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول، وحتا × مهرجان دبي للتسوق. ويقدم المهرجان هذا العام أكبر عروض التسوق، بالإضافة إلى السحوبات الكبرى والجوائز المميزة التي تضفي مزيداً من التشويق.

يُفتتح موسم الترفيه الحافل بعودة مهرجان 321 الذي ينتظره الجميع، حيث يستمتع عشاق الموسيقى بحفلين في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في كوكا كولا أرينا. ابتداءً من الليلة، 6 ديسمبر، سيتألق الفنانان الكبيران جورج وسوف وكاظم الساهر على المسرح ابتداءً من الساعة 9 مساءً. وفي 8 ديسمبر، سيقدم "كوك ستوديو لايف" ليلة لا تنسى من الموسيقى الجنوب آسيوية، من تنسيق المبدع ذو الفقار (ظُلفي) خان. كما سيتحول سيتي ووك إلى وجهة كرنفالية ابتداءً من اليوم، 6 ديسمبر، من الساعة 12 ظهراً، حيث ستقام العروض الحية الراقصة، وورش العمل الإبداعية، وفعاليات الألعاب والرسم على الوجوه للأطفال، والعديد من الأنشطة المتنوعة، ما يمثل فرصة مميزة لالتقاط الصور وصنع الذكريات.

وتشهد عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق انطلاق فعاليات ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي، برعاية طلبات، حيث تقدم مجموعة استثنائية من العروض الترفيهية العائلية المجانية التي تناسب جميع الأعمار. ويبدأ الموسم بأجواء استثنائية مع الحفل المباشر للفنان أحمد سعد الليلة، ضمن الحفلات المجانية التي تقام مساء السبت في تمام الساعة 9:30 مساءً، مع إمكانية حجز الأماكن عبر تطبيق "بلو ريواردز". كما ستبهر عروض "تخيل" اليومية الجمهور مرتين في اليوم، تليها عروض الألعاب النارية اليومية التي تضيء سماء المدينة. بالإضافة إلى ذلك، يستضيف "فستيفال باي" كل ليلة أحد الساعة 10:30 مساءً برنامج "إكس فاكتور" الشهير عالمياً بالتعاون مع مهرجان دبي للتسوق وتلفزيون دبي، حيث تتاح للزوار فرصة استثنائية لمتابعة المواهب الصاعدة من جميع أنحاء المنطقة أمام لجنة تحكيم تضم النجوم راغب علامة، ورحمة رياض، وفايز السعيد، في مسابقة مثيرة لاختيار النجم الصاعد الجديد.

ليس هذا كل شيء، حيث تشهد عطلة نهاية الأسبوع الأولى خلال مهرجان دبي للتسوق إطلاق عروض الألعاب النارية اليومية المجانية المقدمة من مجموعة الزرعوني في دبي فستيفال سيتي مول، والتي تبدأ الليلة، 6 ديسمبر، الساعة 9:00 مساءً، بينما تضاء السماء في منطقة حتا يوما الجمعة والسبت من كل أسبوع عند الساعة 8 مساءً.

وستبدأ جزيرة بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس باستضافة عروض طائرات الدرون مرتين يومياً، مقدمة من شركة الإمارات للبترول وشركة إيه أو درونز، عند الساعة 8 مساءً و10 مساءً. وستضم العروض 1000 طائرة درون تحكي قصصاً ساحرة عن إرث دبي ومستقبلها فوق البحر والشواطئ في هذا الموقع الأيقوني.

كما تستضيف المدينة ابتداءً من اليوم، 6 ديسمبر، مجموعة من عروض أضواء دبي الساحرة التي تحول المواقع الأيقونية إلى لوحات فنية بديعة تحتفي بالعناصر الخمسة: الطاقة في جزيرة بلوواترز، والماء في السيف، والهواء في حي دبي للتصميم، والنار في المرموم، والتواصل في كايت بيتش، ونخيل مول نخلة جميرا، وبالم ويست بيتش، بالإضافة إلى نفق الإضاءة المذهل احتفالاً بالدورة الثلاثين للمهرجان في سيتي ووك.

سيجد عشاق الطبيعة ومحبو المغامرات ملاذهم المثالي مع "حتا x مهرجان دبي للتسوق"، حيث يتحول مركز حتا وادي هب إلى واحة احتفالية تجمع بين الهدوء والتشويق من 6 ديسمبر وحتى 5 يناير 2025. وتقدم هذه الوجهة الخلابة مزيجاً فريداً من الترفيه في الهواء الطلق، والأنشطة الممتعة، والتجارب العائلية، إلى جانب عروض الألعاب النارية المذهلة يومي الجمعة والسبت عند الساعة 8 مساءً. كما سيستمتع عشاق المغامرات بتجارب ومغامرات مثيرة مثل ركوب الدراجات الجبلية والمشي لمسافات طويلة، بينما يمكن للباحثين عن الاسترخاء الاستمتاع بجمال الطبيعة الخلاب في حتا. أما عشاق الطعام، فسيجدون مجموعة متنوعة من الخيارات الشهية التي ترضي جميع الأذواق. ولمحبي السيارات، ستتاح لهم فرصة مشوقة للمشاركة في تجارب قيادة حصرية مع نيسان لاستكشاف التضاريس الوعرة لحتا بأسلوب لا يُضاهى.

وستتحول تجربة التسوق في دبي خلال مهرجان دبي للتسوق إلى لحظات لا تُنسى، مع فعاليات مفعمة بالحيوية في مراكز التسوق والعروض الترويجية الحصرية التي تشمل العلامات التجارية المحلية وكبرى العلامات العالمية. تُضفي عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للمهرجان مزيداً من السحر مع فعالية مليونير أمبر من 6 إلى 8 ديسمبر، حيث سيحظى 30 عضواً من أعضاء أمبر بفرصة الفوز بمليون نقطة أمبر لكل منهم (تعادل 10,000 درهم) عند إنفاق 500 درهم على المشتريات في معاملة واحدة. كما تنتظر المتسوقين المزيد من المكافآت والجوائز التي قد تغيّر حياتهم، مثل عرض مليونير فيزا بنك دبي الإسلامي، الذي يوفر فرصة للفوز بجائزة قدرها مليون درهم عند استخدام بطاقات الخصم أو الائتمان من بنك دبي الإسلامي في المتاجر المشاركة بمهرجان دبي للتسوق.

وتمهيداً لموسم مليء بالعروض الرائعة والصفقات التي لا تُقاوم، يبدأ مهرجان دبي للتسوق اليوم بمنح المتسوقين فرصاً مذهلة للفوز بسحوبات وجوائز استثنائية، حيث يعدُ المهرجان جميع المشاركين بمفاجآته السارة.

تستعد الدورة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق لتقديم مجموعة لا حصر لها من التجارب الاستثنائية التي تم الإعداد لها بعناية لتكون الأكثر إثارة على الإطلاق. حيث سيحظى الجميع على مدار 38 يوماً مليئاً بالمتعة، وبتجارب لا تُنسى في كل ركن من أركان المدينة، والفعاليات المدهشة، والحفلات الموسيقية لنجوم عالميين، واحتفالات مذهلة طوال الأسابيع المقبلة.

ولتسهيل استكشاف الزوار لهذه التجارب الممتعة، تم إطلاق الخريطة الرقمية الجديدة كلياً لمهرجان دبي للتسوق، والتي تم تصميمها لتكون دليلاً إلكترونياً لاستكشاف جميع التجارب، والفعاليات المميزة المفضلة، والإضافات الجديدة المذهلة المنتشرة في جميع أنحاء المدينة. حيث يساعد هذا الدليل المستخدمين على التخطيط لرحلاتهم في المهرجان بسلاسة وبلمسة واحدة.

ويُقام مهرجان دبي للتسوق 2024 بدعم الرعاة الرئيسيين Visa وبنك دبي الإسلامي، والشركاء الاستراتيجيين مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، واينوك، و &e، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.