الامارات | 14 تريليون دولار.. ارتفاع ثروة «المليارديرات» في العالم بنسبة 121%

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة لبنك «يو بي إس» السويسري أن ثروة المليارديرات في أنحاء العالم ارتفعت خلال الـ10 أعوام الماضية، وخلص التقرير إلى أنه في أبريل 2024 كان هناك 2682 مليارديراً حول العالم، بارتفاع نسبته 50% مقارنة بمارس 2015، وارتفع إجمالي ثرواتهم بنسبة 121% ليصل إلى 14 تريليون دولار خلال هذه الفترة.

وارتفعت الثروة بين المليارديرات بصورة ثابتة في الولايات المتحدة، وبدرجة أقل في أوروبا، في حين شهدت الصين فترات نمو قوي حتى 2020، ثم فترة تباطؤ منذ ذلك الحين، وجاء في التقرير أن «ثروة المليارديرات في مجال التكنولوجيا نمت بأسرع وتيرة خلال 10 أعوام»، حيث ارتفعت بواقع ثلاثة أضعاف إلى 2.4 تريليون دولار على خلفية التكنولوجيات الجديدة، وتشمل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات.

وفي استطلاع شمل 82 مليارديراً، أجراه بنك «يو بي إس»، ما بين يونيو وسبتمبر الماضيين، قال 40% إنهم يريدون استثمار المزيد في العقارات والأسهم من الدول الصناعية خلال الـ12 شهراً المقبلة.