الامارات | عيد الاتحاد يحوّل دبي إلى مسرح ضخم للاحتفال والفرح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت دبي عطلة نهاية أسبوع استثنائية بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، حيث استقبلت مئات الآلاف من السكان والزوار، الذين عاشوا تجارب لا تُنسى ستظل محفورة في ذاكرتهم.

وقدّمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً غنياً بالفعاليات والأنشطة المتنوعة الملأى بالمتعة والتشويق على مدار ستة أيام، استمتع خلالها المتسوقون بتخفيضات ضخمة على أكثر من 573 علامة تجارية، في أكثر من 3000 متجر مشارك، في حين استمتعوا بتجارب طعام استثنائية في أكثر من 500 مطعم، في مختلف أنحاء المدينة. كما استفادت العائلات والأصدقاء من عروض الإقامة الفندقية الحصرية في أبرز الفنادق والمعالم السياحية، بينما أضيئت سماء دبي بعروض الألعاب النارية. وشهدت الفعاليات والحفلات حضور نجوم عالميين ومحليين مشهورين، ما جعلها تجربة لا مثيل لها.

وأذهلت عروض الألعاب النارية الجمهور، حيث أضاءت سماء دبي يومياً خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في مواقع شهيرة من أنحاء المدينة، مثل حتا، ودبي فستيفال سيتي مول، ومنطقة السيف، ودبي باركس آند ريزورتس، والقرية العالمية.

وكان من أبرز الفعاليات التي لا تُنسى هذا العام العرض الاستثنائي في سيتي ووك، بمشاركة 130 فناناً، و700 من أفراد شرطة دبي، منهم حمَلة الأعلام، وخريجو أكاديمية الشرطة، وفرقة موسيقى الشرطة، ووحدة الكلاب البوليسية، إضافة إلى استعراضات فنون الأداء الحركية والبهلوانية، والفرق التراثية، وعروض تفاعلية مذهلة. واختتمت الفعالية بأداء رائع للفنان الإماراتي محمد الشحي.

عروض جوالة

واستمرت العروض الترفيهية التي شارك فيها نخبة من الفنانين العالميين على مدار عطلة نهاية الأسبوع في مختلف أنحاء المدينة، حيث استضاف «دبي فستيفال سيتي مول» حفلاً للفنانة أريام والفنان فيصل الجاسم، إضافة إلى العروض الترفيهية الجوالة، وزينة عيد الاتحاد، وعروض الألعاب النارية. وجذبت الفعاليات الرياضية آلاف المشجعين للمشاركة في بطولات وفعاليات رياضية، بما في ذلك كأس الملوك دبي، وEmirates Dubai 7s، وسباقات الهجن في دبي، وسباق Skechers Performance Run.

كما شهدت دبي تخفيضات هائلة خلال عطلة نهاية أسبوع التسوق الأكبر في المدينة (3 أيام من التخفيضات الكبرى) والتي تم تمديدها هذا العام ليوم إضافي لأول مرة، لتمنح الجميع مزيداً من التوفير خلال عيد الاتحاد، حيث توافد عشرات الآلاف من المتسوقين إلى مراكز التسوق والمتاجر المفضلة لديهم، للاستمتاع بخصومات تصل إلى 90% على أكثر من 500 علامة تجارية رائدة، ضمن أكثر من 3000 متجر مشارك.

احتفال يومي

واستضافت مراكز التسوق الرائدة برنامجاً حافلاً بالفعاليات العائلية المشوقة التي جذبت آلاف الزوار. وأقيم احتفال يومي لمدة أسبوع في سيتي سنتر مردف، تضمن فعاليات مجتمعية وورش عمل ومعارض ودورات تدريبية، بقيادة المشاهير وليلة مخصصة للألعاب، والكثير من الأنشطة المناسبة لجميع الأعمار. كما تعاون ابن بطوطة مول وبدو المستقبل لإقامة معرض «إعادة تصور دولة الإمارات العربية المتحدة» الذي قدّم أعمالاً فنية مبتكرة، تشيد بتاريخ الدولة العريق بينما تتخطى حدود الخيال، إلى جانب العديد من الأنشطة التفاعلية. واستضاف «ميركاتو مول» و«تاون سنتر جميرا» احتفالات يومية، تضمنت العروض الترفيهية الحية، وورش العمل وفن الحناء، واللقاءات الممتعة مع تميمة المركز.

كما أضفت الأسواق الموسمية في جميرا، والخوانيج، وذا رايب ماركت، لمسات من البهجة والتشويق من خلال احتفالات مجتمعية فريدة. وشارك مدهش ودانة في هذه الفعاليات، حيث التقيا العائلات والأطفال في أبرز وجهات التسوق، ما أضاف مزيداً من البهجة والسرور. وشكلت عطلة نهاية الأسبوع الطويلة فرصة مثالية لسكان دبي وزوارها لاستكشاف المزيد في المدينة، حيث قدمت أفضل الفنادق والمعالم السياحية في دبي تجارب وعروضاً حصرية بمناسبة عيد الاتحاد هذا العام، بما في ذلك العروض الفنية التراثية، والأنشطة الخاصة بالأطفال، والتخفيضات المناسبة للعائلات.

مناطق الجذب السياحي

واستفادت العائلات والأصدقاء من عروض الإقامة الفندقية الخاصة في فندق كمبينسكي مول الإمارات دبي، وفندق «إدج كريكسايد»، وفندق «إتش دبي»، وفندق «ستيلا دي ماري دبي مارينا»، وفندق «نوفوتيل بر دبي»، وفندق «إيكوس في الفرجان دبي»، وفندق «كورال ديرة دبي»، إضافة إلى منتجعات حتّا. كما استضافت مناطق الجذب السياحي والمنتزهات الترفيهية في دبي مجموعة من التجارب المذهلة بأفضل الأسعار احتفالاً بعيد الاتحاد، بما في ذلك موشنجيت دبي، ومدينة إكسبو دبي، ودبي دولفيناريوم، وحديقة دبي للتماسيح، وحديقة الزهور في دبي «ميراكل جاردن».

تجارب المأكولات

استمتع عشاق الطعام في عيد الاتحاد بمزيج رائع من تجارب المأكولات التي سلطت الضوء على التراث الغني لدولة الإمارات، في أكثر من 500 مطعم مشارك. وقدمت «مأكولات إماراتية» تجربة طهي مميزة من خلال قوائم التذوق الحصرية، والعروض الترويجية الخاصة، وفعاليات تناول الطعام في المطاعم الرائدة في جميع أنحاء المدينة، في حين انضمت شركة «كريم» إلى الاحتفالات، بخصومات كبيرة وصلت إلى 50% عند تناول الطعام في أكثر من 500 مطعم، من خلال خدمة «DineOut»، إضافة إلى العروض المميزة على الرحلات وخدمات التوصيل.

. مئات الآلاف من السكان والزوار شاركوا في احتفالات مدينة دبي بعيد الاتحاد الـ53.

. عروض تخفيضات كبرى لدى أكثر من 570 علامة تجارية في أكثر من 3000 مركز تسوق.

. عروض ترفيهية وحفلات موسيقية مميزة في دبي، بمشاركة كوكبة من نجوم الفن العالميين.