الامارات | جورج وسوف وكاظم الساهر يغنيان في انطلاق «دبي للتسوّق».. اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، في دبي فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوّق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 6 ديسمبر وحتى 12 يناير، حيث يقدّم مجموعة من الفعاليات، والعروض الترويجية، والسحوبات والجوائز على مدار 38 يوماً، فضلاً عن سلسلة حفلات فنية يبدأها في كوكاكولا أرينا الليلة النجمان جورج وسوف وكاظم الساهر.

ويُنتظر للدورة الجديدة من المهرجان في عامه الـ30 أن تكون الأكثر تميزاً في تاريخه، حيث سيقدّم جدولاً حافلاً بالتجارب والفعاليات، ويتضمن 35 حفلة موسيقية وفعالية ترفيهية تحييها مجموعة من ألمع النجوم، وأكثر من 30 فعالية للبيع بالتجزئة، و25 حدثاً رياضياً ممتعاً ومشوقاً، و19 تجهيزاً فنياً غامراً، و12 حدثاً مميزاً، و10 تجارب استثنائية لتناول الطعام، بما يتناسب مع الذكرى الـ30 على إطلاق المهرجان.

وتشهد الدورة عودة عروض الألعاب النارية، وعروض طائرات الدرون المقدمة من شركة الإمارات للبترول التي تُقام مرتين يومياً، ومهرجان 321 الذي ينطلق خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من المهرجان، فضلاً عن التجارب الجديدة التي تُقام للمرة الأولى في دبي، بما في ذلك ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول، وحتا DSF x، إلى جانب أكبر مجموعة من عروض التسوق على الإطلاق تقدمها أكثر من 1000 علامة تجارية محلية وعالمية، وسحوبات ضخمة في مختلف أنحاء المدينة.

ويضيء مهرجان 321 الشهير مدينة دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق من اليوم الجمعة وحتى 8 ديسمبر في موقعين جديدين، هما: كوكاكولا أرينا، وسيتي ووك، وتُقام سلسلة الحفلات الموسيقية في كوكاكولا أرينا باستضافة الليلة الافتتاحية من مهرجان 123 التي يحييها النجمان جورج وسوف وكاظم الساهر مساء اليوم، تليها فعالية كوك ستوديو لايف يوم 8 ديسمبر، وتنضم سيتي ووك إلى مهرجان 321 للمرة الأولى، حيث تتحول إلى وجهة استثنائية للترفيه طوال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للمهرجان مع تجربة احتفالية مملوءة بالمتعة لجميع الأعمار، وستستمتع العائلات بـ76 عرضاً متجولاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك المسيرات المميزة، وأكشاك الرسم بالجليتر والعروض المسرحية الممتعة مثل التمثيل الإيمائي، والتلاعب بالبلورات، والمشي على الكرة.

طائرات «الدرون»

يُقدّم مهرجان دبي للتسوّق مجموعة من تجارب الترفيه، بما في ذلك عروض طائرات «الدرون»، التي تُقام بمعدل مرتين يومياً في جزيرة بلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، حيث تقدم 1000 طائرة «درون» عرضين رائعين كل ليلة احتفالاً بماضي دبي وحاضرها ومستقبلها.

أضواء دبي

تشهد الدورة الـ30 لمهرجان دبي للتسوّق عودة فعالية «أضواء دبي»، التي تُقام ابتداء من اليوم وحتى 12 يناير 2025، مع مجموعة من الأعمال والتجهيزات الفنية التفاعلية التي تحتفي بالعناصر الخمسة - الماء والهواء والنار والطاقة والاتصال - وستزين أشهر الوجهات على مستوى المدينة.

فعاليات موسيقية

تقدّم فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول، مجموعة من الحفلات الموسيقية المجانية، مساء السبت من كل أسبوع، يشارك فيها كبار النجوم العرب، وتبدأ سلسلة الحفلات مع الفنان أحمد سعد، اليوم، يليه حفل للفنانة شمة حمدان غداً.

حتا DSF x

تعود فعالية حتا DSF x الشهيرة التي تُقام في مركز حتا وادي هب ابتداء من اليوم وحتى الخامس من يناير 2025، وتشمل الفعالية عروض الألعاب النارية والموسيقى الحية، ويمكن للباحثين عن الاسترخاء التوجه إلى المناطق المخصصة للجلوس والاستمتاع بأشهى المأكولات، وكذلك يمكن لعشاق المغامرة استكشاف طبيعة منطقة حتا من خلال ركوب الدراجات الجبلية، والمشي لمسافات طويلة، والتجديف بقوارب الكاياك.

3 أيام من الموسيقى

سيكون عشاق الموسيقى على موعد مع عرض للفنان التركي إمره، على خشبة المسرح في جميرا زعبيل سراي، في 12 ديسمبر، وفي الليلة نفسها ستضفي فرقة «ثيرتي سكوندز تو مارس» أجواءً حماسية على كوكاكولا أرينا. ويعود مهرجان «سول دي إكس بي» في نسخته الـ12 من 13 إلى 15 ديسمبر في حي دبي للتصميم، حيث يقدم ثلاثة أيام لا تُنسى من العروض الموسيقية الحية التي تضم نجوماً عالميين.

. 35 حفلة موسيقية وفعالية ترفيهية تحييها مجموعة من ألمع النجوم.

. 30 فعالية للبيع بالتجزئة، و25 حدثاً رياضياً، و10 تجارب لتناول الطعام.

. 1000 طائرة «درون» تقدّم عرضين كل ليلة احتفالاً بماضي دبي وحاضرها ومستقبلها.

. 1000 علامة تجارية محلية وعالمية تقدّم مجموعة من عروض التسوّق والسحوبات الضخمة.