الامارات | رحلة كاتبتين إماراتيتين في «ناشيونال جيوغرافيك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية»، التابعة لشركة أبوظبي للإعلام، عددها الجديد لشهر ديسمبر 2024، الذي يقدم للقراء مجموعة من الموضوعات الشيقة في مختلف المجالات، ويستعرض أبرز الصور التي التقطتها عدسات مصوري «ناشيونال جيوغرافيك» خلال عام 2024.

ويتتبع تحقيق «بنت البيداء.. سفينتنا نحو برّ النماء» رحلة كاتبتين إماراتيتين وهما تجوبان ربوع الدولة لنقل تفاصيل النهضة العلمية التي تَجري اليوم لاستكشاف مزيد من المنافع الكامنة لدى الإبل، وفي طليعة الإنجازات المحقَّقة حتى الآن، تجميد الأجنة ونقلها وحتى استنساخها، ويتطرق التحقيق أيضاً إلى مكانة هذه المخلوقات في الثقافة الإماراتية، والعربية عموماً.