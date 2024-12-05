أبرز صيحات مكياج تألقت بها نجمات افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 10:24 مساءً - بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات العالم العربي وهوليوود، أقيم حفل افتتاح مهرجان البحر السينمائي 2024 بدورته الرابعة في مدينة جدة، التي تقام تحت شعار "للسينما بيت جديد"؛ لينطلق المهرجان بزخم كبير وقوة. المهرجان الذي بات يعد منصة سينمائية متميزة تجمع بين صناع الأفلام ونجوم الفن السابع من مختلف أنحاء العالم، يحتفي منذ ثلاث سنوات، بالثقافة والإبداع والتقنيات السينمائية الحديثة، من خلال إقامة حوارات وفعاليات فنية، إضافة إلى احتضانه العروض الأولى لأفلام سينمائية كثيرة.

وكانت للسجادة الحمراء الحصة الأكبر من الانتباه والاهتمام، حيث استقطبت أجمل الصيحات الجمالية التي تألقت بها النجمات، وقد جاءت متنوعة وتراوحت بين النعومة والقوة.

وهنا، نرصد باقة من صيحات مكياج تألقت بها النجمات على هامش حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024 بنسخته الرابعة، والذي ستتواصل فعالياته لمدة عشرة أيام (من 5 إلى 14 ديسمبر الجاري).

سمية رضا بمكياج زهري ناعم

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الممثلة سمية رضا كانت أولى النجمات اللواتي وصلن إلى السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، وسحرت بإطلالتها الحضور، حيث تألقت بفستان ناعم جذاب بلون اللافندر تميز بقصته المحتشمة. ونسقت معه مكياج عيون ناعماً باللون الزهري البراق مع الكحل الأسود المقوس والرموش البارزة، إلى جانب أحمر الشفاه باللون البرغندي الداكن. كذلك، تألقت بتسريحة الشعر الويفي الكلاسيكية المنسدلة بالفرق الجانبي.

كاثرين زيتا جونز بمكياج معدني خافت

كاثرين زيتا جونز خلال افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 -تصوير بشير صالح خاص لسيدتي



النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز Catherine Zeta Jones التي لطالما تميزت بجمالها ورقيها، سحرت الأنظار بجمالها على رغم تقدمها في السن، فتمايلت مع زوجها مايكل دوغلاس، في افتتاح مهرجان البحر السينمائي الدولي بنسخته الرابعة، وتألقت بفستان أزرق طويل ناعم، ونسقت معه مكياجاً معدنيا خافتاً ارتكز على ظلال العيون الرمادية الناعمة فوق الجفن العلوي أضاءتها بالهايلايتر الفضي في الزاوية الداخلية للعين وأحمر الشفاه النيود الوردي، مع مكياج بشرة ناعم بنغمات وردية. أما شعرها الطويل فأبرزته بتسريحة الشعر المموج المنسدل بالفرق النصفي.

في هذا السياق، يمكنك متابعة صيحات مكياج اختارتها النجمات على السجادة الحمراء لمهرجان البحر السينمائي 2023

أروى جودة بمكياج عيون قوي

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أما الممثلة أروى جودة فبدت كعروس حالمة، حيث تألقت بفستان أبيض فضفاض باللون الأبيض، تميزت بقصة الأوف الشولدر المزينة ببتلات الورود متعددة الألوان. ونسقت معه مكياج عيون قوياً بتدرجات الألوان الترابية الداكنة، مع الكحل البنفسجي على منبت الجفن السفلي وداخل العين، مع أحمر الشفاه الوردي الخافت المات ومكياج البشرة المصقول بنغمات مشمشية مشرقة. في المقابل، اختارت تسريحة الكعكة العالية بالفرق النصفي مع خصلات الشعر الويفي المنسدلة على جانبي الوجه، والتي منحتها إطلالة أكثر شباباً وحيوية.

ميلا الزهراني بمكياج سموكي ناعم

ميلا الزهراني خلال افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 -تصوير بشير صالح خاص لسيدتي

من جهتها، تألقت الممثلة ميلا الزهراني بفستان أسود طويل من دون أكتاف بتفاصيل جمالية مميزة، واختارت معه مكياج عيون سموكي ناعماً بدرجات اللون البني مع الرموش البارزة والكحل الناعم، جنباً إلى جنب مع أحمر الشفاه الأحمر الكلاسيكي ومكياج البشرة المصقول بنغمات وردية منحت بشرتها الحنطية إشراقاً وحيوية. كذلك، تألقت بتسريحة الشعر الويفي المرفوعة مع الغرة المنسدلة على الجبين وجانبي الوجه.

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أسيل عمران بمكياج دخاني ناعم

أسيل عمران خلال افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 -تصوير بشير صالح خاص لسيدتي



الممثلة أسيل عمران التي اختير فيلمها "ضي" لعرضه في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، اختارت إطلالة وردية مفعمة بالأنوثة، تألقت فيها بفستان محتشم طويل باللون الوردي الخافت مع الكاب الطويل. ونسقت معه مكياج عيون دخانياً الذي ارتكز على دمج ظلال العين النيود الوردي على الجفن العلوي مع الظل السموكي عند زاوية العين الخارجية والرموش المستعارة وأحمر الشفاه النيود، أما مكياج البشرة فأتى بتغطية متوسطة أضاءها البلاش المشرق على الخدود. كذلك، تألقت بتسريحة الشينيون العالية بالفرق النصفي وخصلات الشعر المنسدلة على جانبي الوجه.

إيفا لونغوريا بمكياج دافئ بتدرجات ترابية

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النجمة العالمية إيفا لونغوريا خطفت القلوب بإطلالتها على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، فتألقت بفستان طويل باللون الذهبي، ومكياج عيون دافئ بدرجات ترابية غلب عليها اللون البني، مع الرموش المستعارة البارزة والكحل الأسود داخل العين، إلى جانب مكياج البشرة باللون البرونزي الموحد وأحمر الشفاه الغلوسي باللون البني الفاتح. أما تسريحة شعرها فاختارتها بأسلوب خلية النحل مع الغرة الجانبية المصقولة المسحوبة إلى الخلف.

يسرا اللوزي بمكياج برونزي

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الممثلة يسرا اللوزي التي تتميز بعينيها الزرقاوين، تألقت في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، بفستان طويل تميز بقصة الأوف شولدر، واختارت معه مكياج عيون متوهجاً ومضيئاً باللون البرونزي اللامع مع الكحل البني داخل العين والرموش الطويلة والكثيفة، إلى جانب أحمر الشفاه البني الفاتح بلمسة لامعة. في المقابل، اختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل بالفرق الجانبي للغرة.

ماريا البحراوي بمكياج متوهج بتدرجات البني

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الممثلة السعودية الشابة ماريا البحراوي كانت من بين النجمات الحاضرات على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان البحر الأحمر لهذا العام، وقد اختارت لإطلالتها فستاناً طويلاً ناعماً باللون الباستيل الأزرق، ونسقت معه مكياجاً متوهجاً بدرجات اللون البني المسحوب إلى خارج العين مع الكحل السموكي على منبت الجفن السفلي والرموش البارزة الجذاية، مع أحمر الشفاه النيود ومكياج البشرة المتوهج بلمسة مشرقة من البلاش الوردي على الخدين. فيما اختارت تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوع مع الغرة الجانبية المسحوبة إلى الخلف.