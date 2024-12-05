ماسك الأرز للشعر: علاج منزلي طبيعي لمشاكل خصلاتك وفروة رأسك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - هل تعلمين أن الأرز هو أحد المكونات الطبيعية التي لطالما أثبتت فعاليتها في مجال العناية بالشعر في المنزل؟ وهذا ما يفسر استعماله من قبل النساء منذ عشرات السنوات، حيث كن يصنعن منه أفضل الماسكات الطبيعية التي تمد الشعر بالتغذية والترطيب اللازمين. ومن أبرز فوائده، فنظراً إلى غناء بالأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، يمكن اعتباره واحداً من أفضل العلاجات الطبيعية لمختلف المشاكل التي تصيب الشعر وفروة الرأس، مثل تساقط الشعر، جفافه، عدم نموه بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى الالتهابات والفطريات التي تصيب فروة الرأس.

فإذا كنت من محبات علاجات الشعر الطبيعية، نرصد لك هنا أبرز فوائد ماسك الأرز للشعر وطريقة تحضيره، فهو يغنيك عن الكثير من منتجات الشعر باهظة الثمن.



أبرز فوائد الأرز للشعر

فوائد الأرز للشعر كثيرة



كما ذكرنا آنفاً، يشتمل الأرز على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، التي يحتاجها الشعر لينمو بشكل طبيعي ويحافظ على صحته ومظهره اللامع والحيوي، وتجعل منه كنزاً طبيعياً لجمال شعرك، وتتلخص أبرز فوائده في التالي:

يعمل على تقوية الشعر : يحتوي الأرز على الأحماض الأمينية التي تساعد في تقوية خصلات الشعر ومنع تقصف الأطراف، ما يحافظ على مظهره متألقاً وجذاباً.

: يحتوي الأرز على الأحماض الأمينية التي تساعد في تقوية خصلات الشعر ومنع تقصف الأطراف، ما يحافظ على مظهره متألقاً وجذاباً. يساعد في تحفيز نمو الشعر : يعزز النشاء الموجود في الأرز الدورة الدموية في فروة الرأس، ما يساهم في تعزيز نمو الشعر بشكل أسرع.

: يعزز النشاء الموجود في الأرز الدورة الدموية في فروة الرأس، ما يساهم في تعزيز نمو الشعر بشكل أسرع. يساهم في تحسين لمعان الشعر : إن واظبت على استخدام ماسك الأرز على شعرك، فأنت بذلك تعملين على تحسين لمعان شعرك ونعومته، ما يجعله يبدو صحياً ولامعاً.

: إن واظبت على استخدام ماسك الأرز على شعرك، فأنت بذلك تعملين على تحسين لمعان شعرك ونعومته، ما يجعله يبدو صحياً ولامعاً. يحارب تساقط الشعر : البروتين الموجود في الأرز يمكن أن يساعد في تقوية جذور الشعر، مما يحارب تساقطه ويجعله أكثر كثافاً وحجماً.

: البروتين الموجود في الأرز يمكن أن يساعد في تقوية جذور الشعر، مما يحارب تساقطه ويجعله أكثر كثافاً وحجماً. يعمل على تهدئة فروة الرأس : يمتلك الأرز خصائص مهدئة تساعد في تقليل الحكة والالتهابات في فروة الرأس، وكما تعلمين فإن صحة فروة الرأس من صحة الشعر، إذ إنها تؤثر بشكل كبير على مظهر الشعر. بالتالي سينعكس ذلك جمالاً وصحة وحيوية على شعرك.

: يمتلك الأرز خصائص مهدئة تساعد في تقليل الحكة والالتهابات في فروة الرأس، وكما تعلمين فإن صحة فروة الرأس من صحة الشعر، إذ إنها تؤثر بشكل كبير على مظهر الشعر. بالتالي سينعكس ذلك جمالاً وصحة وحيوية على شعرك. يعمل على إصلاح الشعر التالف: يشتمل الأرز أيضاً على مادة الإينوزيتول، وهي مادة تساهم في إصلاح الشعر التالف وحمايته من التلف المستقبلي، خصوصاً أن الشعر معرض بشكل دائم للإصابة بالتلف نتيجة أدوات التصفيف عالية الحرارة والأشعة فوق البنفسجية وغيرها الكثير.

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طريقة تحضير واستخدام ماء الأرز للشعر

إغسلي كوباً من الأرز بالماء لإزالة الأوساخ منه، ثم انقعيه في الماء لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعة واحدة. صفّي الماء من حبوب الأرز المسلوق وخمريه في وعاء نظيف لمدة 24 ساعة للحصول على فوائد أفضل. ضعي ماء الأرز المخمر كماسك على شعرك من جذوره وحتى أطرافه وعلى فروة رأسك أيضاً، واتركيه لمدة نصف دقيقة. اغسلي شعرك جيداً بشامبو خفيف، اشطفيه وضعي من ثم بلسم الشعر، بعدها كرري تشطيفه بالماء الفاتر.

هل لماسك الأرز أثار جانبية على الشعر؟

عند استخدام ماسك الأرز على شعرك، خذي بالاعتبار أنه كغيره من المواد، لها فوائد ولها سلبيات. وبالنسبة إلى ماسك الأرز تحديداً، من المهم أن تكوني على علم بأن له آثاراً جانبية عدة عليك الحرص على الانتباه إليها وتجنّبها. فإذا لم تقومي بغسل شعرك جيداً بعد تطبيقه، فإنه قد يسبب تقشّر فروة الرأس وتراكم البروتين على الشعر الذي يمكن أن يسبب بدوره الجفاف الشديد والتلف للشعر، وتقصفه أيضاً في حال كان ضعيفاً جداً، حيث إن مكون النشا الثقيل عندما يبقى مدة طويلة على الشعر، فإنه يؤدي إلى تقصف وتكسر الشعر على المدى الطويل. كذلك، على النساء ذوات الشعر الناعم جداً أن يكنّ حذرات عند استخدام ماسك الأرز.