الامارات | بعرض طائرات درون تاريخي.. القرية العالمية تخلّد ذكرى الآباء المؤسّسين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت القرية العالمية بالعيد الوطني الــ 53 وخلّدت ذكرى الآباء المؤسسين لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عرض طائرات درون تاريخي يتماشى مع حملة #زايدوراشد الوطنية لهذا العام، بحيث زيّنَ سماء الوجهة، يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024. وقد ضمّ الإنتاج الضخم لهذا العرض والذي أُعِّد خصيصاً لتكريم المغفور لهما بإذن الله، صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وصاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، 600 طائرة درون.

فاق العرض الذي استمر لمدة 15 دقيقة كل التوقّعات، وأبهر الضيوف ورسم البهجة على وجوههم حيث أخذتهُم لوحاته في رحلة ساحرة مرّت على ماضي الإمارات وحاضرها وعبّرت عن مستقبلها. وقد شكّل عرض طائرات الدرون بالتأكيد أبرز محطّات احتفالات القرية العالمية بعيد الاتحاد الــ53 خلال موسمها الــ29.

تم تدشين عرض طائرات الدرون بتصوير الإمارات قبل الاتحاد بصورة تخطف الأنظار، مع التركيز على نمط حياة البداوة ورحلات الغوص بحثاً عن اللؤلؤ التي كان يسافر بها البحّارة في الماضي. وانتقل الخط الزمني للحكاية المعروضة تدريجياً إلى اللّحظة التاريخية الحاسمة لقيام الاتحاد، حيث ظهرت الصورة المؤرّخة للمغفور لهما بإذن الله، صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وصاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، معاً في مشهّد يجسّد تعاونها المشترك لتحقيق رؤيتهما الواضحة لتوحيد الإمارات. وتم استحضار هذا الحدث المحوري في العرض عبر لوحة تلته للصورة التاريخية للآباء المؤسّسين للإمارات السّبعة مُجتمعين، والتي ترمز إلى اتحادهم وتعاضدهم لتحقيق رؤيتهم الطموحة والملهمة. وفجأة وفي مشهدٍ حبس الأنفاس، تشكّلت خريطة الإمارات في السماء، تَبِعها ظهور آسر لعلم دولة الإمارات، والذي يرمز بطبيعته إلى تأسيس أمّة موّحدة وراسخة يجتمع تحت جناحها شعب الإمارات ككل.

واستمر العرض بطريقة تفاعلية واتجه نحو تصوير رائع للتحوّل البارز الذي شهدته دولة الإمارات، مُركّزاً على تسليط الضوء عليها كدولة مزدهرة وسبّاقة في وضع أسس التقدّم والتنميّة، ودفع عجلة المستقبل القائم على الابتكار والاستدامة والسعي نحو تحقيقهما والاستمرار في ترسيخ مكانة الدّولة خلال السنوات القادمة. واختُتم عرض طائرات الدرون بالتزامن مع انطلاق الألعاب النارية التي أضاءت سماء الوجهة بألوان علم الإمارات مشكّلةً مشهداً ختاميّاً غاية في الروعة.

عزّزت تجربة عرض طائرات الدرون المتميّزة تفاعل الضيوف ضمن احتفالات عيد الاتحاد الــ53 في القرية العالمية خلال الموسم الـ 29 للوجهة، وساهمت في مشاركتهم في إحياء وتكريم ماضي الإمارات والتطلّع نحو مستقبلها الواعد.