الامارات | السجن مدى الحياة لسفاح تلميذات في عاصمة "حب الملوك"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة فاس المغربية، مساء الأول من أمس، حكما بالسجن المؤبد بحق قاتل تلميذة، تبلغ من العمر 16 سنة، بمدينة صفرو في أبريل من السنة الجارية، فضلا عن الحكم عليه بأداء تعويض مدني لفائدة ذوي حقوق الضحية بمبلغ مائة ألف درهم، وذلك كما ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية.

وتمت مراجعة الحكم الابتدائي، الذي قضى في حق الشخص المعني بـ22 سنة سجنا نافذا، وإدانته استئنافيا بالسجن مدى الحياة بارتكاب القتل العمد في حق الضحية، إضافة إلى جرائم جنسية خطرة في حق فتاة قاصر كانت قد تعرضت من طرفه للاختطاف والاحتجاز وهتك عرضها بالعنف والاعتداء والسرقة باستعمال السلاح الأبيض في حق ضحايا أخريات.

وكان الشخص المعني، الذي بينت التحريات أنه ارتكب سلسلة من الاعتداءات المروعة في حق فتيات بريئات بمدينة صفرو، قد اعترض طريق التلميذة الضحية وتلميذتين أخريين كن في طريقهن إلى المدرسة، بمدينة صفرو لحضور حصصهن الدراسية قبل أن يعرضهن لاعتداء شنيع باستعمال السلاح الأبيض؛ مصيبا واحدة منهن بطعنة قاتلة ومعرضا زميلتيها لجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الوجه والأطراف.

يشار إلى أن الشخص المدان، وهو من ذوي السوابق القضائية، كان قد تمكن من الفرار بعد ارتكابه لجريمة قتل التلميذة المذكورة، قبل أن يسقط في قبضة العناصر الدركية بمدينة المنزل، والتي سلمته إلى أمن مدينة صفرو الذي تولى التحقيق معه في هذه القضية التي هزت، حينها، عاصمة حب الملوك.