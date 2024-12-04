الامارات | ديدان حية تسكن عين امرأة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في واقعة نادرة، اكتشف أطباء في مدينة بكين الصينية ديدانًا حية تحت جفن امرأة تبلغ من العمر 41 عامًا، ما أثار دهشة المختصين حول العالم.

وبحسب تقرير نشره موقع "لايف ساينس"، توجهت السيدة إلى المستشفى بعد شعورها بألم في عينها اليمنى، حيث كشف الفحص الأولي عن ضرر في القرنية. ووصف الأطباء لها قطرات للعين لتقليل التهيج، وحماية العين من أي مضاعفات.

إلا أن المرأة عادت بعد شهر إلى المستشفى تشكو من احمرار متزايد، وحكة مستمرة، وشعور غريب بوجود جسم في عينها. وعند إعادة الفحص، لاحظ الأطباء انتفاخًا واحمرارًا ملحوظًا تحت الجفن العلوي، ليُفاجَأوا باكتشاف 4 ديدان بيضاء حية تتحرك تحت الجفن.

وقام الأطباء باستخدام مخدر موضعي وأزالوا الديدان بحذر باستخدام الملقط. وبعد إرسالها إلى المختبر، تم التعرف عليها كنوع من "الديدان العينية الشرقية"، المسؤولة عن مرض طفيلي يُعرف بـ"التلازيا"، الذي يصيب الحيوانات بشكل رئيس، لكنه قد ينتقل إلى البشر في حالات نادرة.

وتنتقل هذه العدوى عادة عبر الذباب الذي يتغذى على دموع الحيوانات مثل الأبقار، والكلاب، والقطط، حيث يفرز الذباب يرقات الطفيل في عيون الحيوانات، لتتطور هناك إلى ديدان بالغة، وتستمر دورة العدوى بانتقال اليرقات عبر ذباب آخر.