الامارات | «زايد وراشد».. أيقونة دبي تزدان بالقائدين المؤسِّسين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عمّت مشاعر الوفاء والمحبة والامتنان للمغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، أرجاء دبي والدولة عموماً، خلال احتفالات الإمارات الغامرة بعيد الاتحاد الـ53، ضمن حملة «زايد وراشد»، التي أطلقتها دبي، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، عرفاناً وتقديراً لدور القائدين المؤسّسين في إرساء دعائم دولة الاتحاد، وفضلهما في ما وصلت إليه اليوم من تقدم وازدهار.

وازدان برج خليفة، الأيقونة العمرانية العالمية، بصور المغفور لهما الشيخ زايد والشيخ راشد، إضافة إلى اسميهما ووسم شعار الحملة، وتعكس هذه الخطوة التشاركية الكبيرة - التي شهدتها الحملة من جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة، علاوة على المشاركة المجتمعية، في جهد جماعي مُلهم أظهر مدى الاعتزاز والاحتفاء بإنجازات الآباء والأجداد - مشاعر الحب والولاء التي يحملها كل إماراتي وإماراتية تجاه المغفور لهما الشيخ زايد والشيخ راشد، حيث سيظل عطاؤهما للوطن وما قدماه قيمة دائمة ومستدامة تنهل منها الأجيال قيم الولاء والانتماء والتفاني في خدمة الوطن، والعمل على رفعته وتقدمه وازدهاره.