الامارات | توب 5 أفلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - 1 «موانا 2»

تصدّر فيلم الرسوم المتحركة (موانا) بجزئه الثاني عن الأميرة البولينيزية «فايانا»، شباك التذاكر في أميركا الشمالية، في عطلة نهاية الأسبوع المطولة بمناسبة عيد الشكر، بحسب تقديرات نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

ونال الفيلم، الذي يروي مغامرات الأميرة الصغيرة عبر المحيط الهادئ، إيرادات بلغت 221 مليون دولار، وهو رقم «مذهل يحطم الأرقام القياسية» لعمل ينطلق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

221 مليون دولار

2 «ويكد»

في المركز الثاني حلّ الفيلم المقتبس عن مسرحية برودواي الموسيقية الشهيرة «ويكد»، محققاً إيرادات بلغت 118 مليون دولار، وبعد بداية قوية، الأسبوع الماضي، يواصل فيلم «ويكد» نجاحه في صالات العرض في الولايات المتحدة وكندا.

118 مليون دولار

3 «غلادييتر 2»

وحلّ في المرتبة الثالثة إنتاج كبير آخر، جرى إطلاقه بمناسبة عطلة عيد الشكر، هو الجزء الثاني من «غلادييتر»، بعد نحو ربع قرن من الجزء الأول لفيلم ريدلي سكوت الشهير، الذي تدور أحداثه في روما القديمة، وقد جمع العمل هذا الأسبوع 44 مليون دولار.

44 مليون دولار

4 «ريد وان»

في المركز الرابع، مع 19 مليون دولار، حلّ فيلم «ريد وان» من استوديوهات «إم جي ام»، الذي تتمحور قصته حول اختطاف سانتا كلوز، مع كريس إيفانز ولوسي ليو ودواين جونسون «ذي روك».

19 مليون دولار

5 «ذي بست كريسماس»

في المركز الخامس الفيلم الكوميدي «ذي بست كريسماس باجنت إيفر» («The Best Christmas Pageant Ever») الذي حقق إيرادات تقارب خمسة ملايين دولار.

5 ملايين دولار