الامارات | «دبي للتسوق 30».. سماء المدينة تضاء بلوحات إبداعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد مهرجان دبي للتسوق للاحتفال بدورته الـ30 الأكثر روعة وتميزاً على الإطلاق، من خلال فعاليات ترفيهية مذهلة تجمع بين التكنولوجيا المتطورة وسرد القصص، حيث تتحول دبي لمدة 38 يوماً، من السادس من ديسمبر الجاري حتى 12 يناير المقبل، إلى لوحة فنية خلابة من الأضواء والألوان والأصوات مع عروض الألعاب النارية اليومية، وعروض طائرات «الدرون» المجانية التي تُقام مرتين يومياً، إلى جانب إطلاق أول عرض من نوعه يجمع بين طائرات «الدرون» والألعاب النارية، وفعالية أضواء دبي الفريدة من نوعها.

وتعود عروض طائرات «الدرون»، المقدمة من شركة الإمارات للبترول وشركة «إيه أو درونز»، بشكل أكبر وأكثر متعة من أي وقت مضى، حيث تقام مرتين يومياً في جزيرة «بلوواترز»، و«ذا بيتش في جميرا بيتش ريزيدنس»، وتشارك فيها 1000 طائرة «درون»، واحتفالاً بمرور ثلاثة عقود على انطلاق مهرجان دبي للتسوق، يحتفي العرض الأول، الذي يُقام من السادس حتى 26 ديسمبر، بإرث المهرجان، حيث يأخذ المشاهدين في رحلة عبر ثلاثة عقود من اللحظات التي لا تُنسى من خلال تشكيلات وصور مذهلة تقوم بها طائرات «الدرون»، بينما يسلط العرض الثاني الضوء على ريادة دبي ورؤيتها المستقبلية وقدرتها على الجمع بين التقاليد والحداثة من خلال تجسيد ثنائي وثلاثي الأبعاد لأشهر معالم المدينة بصحبة الإيقاعات والمؤثرات الصوتية، وذلك من 27 ديسمبر الجاري حتى 12 يناير المقبل.

ويقدم مهرجان دبي للتسوق للمرة الأولى على الإطلاق عروضاً جديدة كلياً تجمع بين الألعاب النارية وطائرات «الدرون» خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من المهرجان، حيث تضيء هذه العروض سماء جزيرة «بلوواترز» و«ذا بيتش في جميرا بيتش ريزيدنس» من خلال 150 طائرة «درون»، يوم 13 ديسمبر الجاري، مع مجموعة من محترفي القفز بالمظلات، فيما يُقام عرض آخر تشارك فيه 150 طائرة «درون» مساءً في اليوم نفسه، ويُقام العرض الأخير يوم 11 يناير بمشاركة 150 طائرة «درون» احتفالاً بعطلة نهاية الأسبوع الختامية للمهرجان.

وإضافة إلى الاحتفالات المختلفة، تتألق سماء دبي كل ليلة من خلال عروض الألعاب النارية المجانية المقدمة من مجموعة الزرعوني في دبي فستيفال سيتي، وعروض الألعاب النارية التي تُقام مرتين أسبوعياً في حتا خلال عطلات نهاية الأسبوع، وهو ما يخلق ذكريات لا تُنسى لجميع زوار إمارة دبي.

وتتواصل الاحتفالات بالفنون والابتكار مع فعالية «أضواء دبي» التي تعود إلى مهرجان دبي للتسوق، لتزين مجموعة من أشهر الوجهات على مستوى المدينة من خلال أحدث التقنيات والعروض والتركيبات الضوئية المميزة، التي أبدعتها مجموعة من أشهر الفنانين العالميين والمحليين، بهدف تقديم تجارب مميزة في جزيرة «بلوواترز»، و«بالم نخيل مول»، و«بالم وست بيتش»، والسيف، وحي دبي للتصميم، والمرموم، و«كايت بيتش»، ما يجعلها إحدى أبرز الفعاليات في مهرجان دبي للتسوق، ويأتي برنامج الترفيه المذهل لمهرجان دبي للتسوق تكريماً لإرث المهرجان الذي امتد لثلاثة عقود من الزمان، وأسهم بشكل كبير في تعزيز الابتكار والسعادة والروح المجتمعية في المدينة.

. الدورة الـ30 من المهرجان تسلط الضوء على مكانة دبي كوجهة عالمية للترفيه والإبداع والثقافة.