القاهره - الخليج 365
مهنياً: باختصار حظوظك توب مرتاح مع بداية شهر ديسمبر الشهر الاخير من السنة الذي يعتبر افضل من شهر نوفمبر يلي كان صعب تاثيرات كانت مدمرة من الشمس من العقرب والمريخ من الاسد واورانوس في برجك وبلوتون من الدلو الظروف لم تكن سهلة هذا الشهر الشمس موجودة في البيت الثامن بيت المساعدة بيت ترتيب الامور بشكل عام الاجواء حلوة وجيدة
عاطفيّاً: يحمل اليك كوكب الزهرة من برج الجدي الترابي الصديق اخبارا سارة وارتياحا فتعيش احلاما سعيدة وتنطلق مغامرا في مجالات جديدة او تخوض مغامرات لم تعرفها في السابق ان الاجواء العاطفية تحمل لك الاستقرار والملذات وتعزز الثقة بالنفس للعازب يتحدث كوكب الحب عن علاقة عاطفية صاخبة وقوية او عن تغيير يحصل في حياتك الخاصة بطريقة مفاجئة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الثور" من السبت 30 تشرين الثاني إلى الجمعة 06 كانون الأول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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