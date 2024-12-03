القاهره - الخليج 365
مهنياً: نهاية السنة حلوة اخر شهر في 2-24 يحمل تاثيرات مناسبة تمشي معك من اول الشهر الى آخره يبقى عليك ان تشتغل وتجتهد حتى تحقق انتصارات مهمة الحدث الاهم الشمس وعطارد في القوس في بيت المال الزهرة في الجدي كواكب كبيرة وصغيرة تساعدك حظوظ مهنية اجتماعية زحل ونبتون في الحوت مثلثات تعطيك قوة وفرصة للتعويض عن فصول الاشهر السابقة وسوف تبرز كنجم في محيطك وربما تقوم بمشروع معين يجعلك محط الانظار
عاطفياً: لا تزال الاجواء العاطفية دافئة بحيث يتحدث كوكب الحب من برج الجدي عن لقاءات ايجابية ومفاجئة تقلب المعادلات لصالحك ما يجعلك تعيش علاقات عائلية مناسبة وقد يكون الحب والعشق على جدول اهتماماتك ويسود جو من الانسجام والسعادة مع العائلة للعازب تعيش اسبوع مناسب ومناخ عاطفي ممتاز ورائع تقوى ثقتك بنفسك ما يجعلك تندفع الى اتخاذ خيارات تخدم مصلحتك ومستقبلك
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 30 تشرين الثاني إلى الجمعة 06 كانون الأول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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