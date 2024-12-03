توقعات مولود برج "القوس" من السبت 30 تشرين الثاني إلى الجمعة 06 كانون الأول 2024

مهنياً: من هو تنين النار انت هو ستختم السنة تحت اجواء نارية واعدة انتظر فتح ابواب السماء والارض والقادم اجمل اجمل اذا الله راد زوايا فلكية نارية بتطير العقل جهز حالك يا حبيب القلب القوس معجزات بانتظارك تستحق التعويض حتى تعبر الى دروب الامنيات شهر حلو الشمس وعطارد في برجك عم بتعيد عيد ميلادك وتطوي صفحة وتبدا صفحة جديدة

عاطفياً: تبدو اكثر تأقلماً وايجابية فتكون بداية مرحلة جديدة على الصعيد العاطفي والعائلي في هذا الاسبوع الرومانسي فانت ممتلىء سحرا ونشاطا مع وجود كوكب الحب في برج الجدي في البيت الثاني بيت الدعم والثقة بالنفس الذي يفتح أبواب التواصل وتسوية الخلافات للعازب لا تتحفظ بل كن تساهلاً فهذه هي فرصتك لإظهار الوجه الآخر لشخصيتك الاجتماعية المرنة والمتسامحة